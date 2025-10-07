VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Představení plzeňského projektu Sisters

  13:01
PROTEXT VIDEO bude ve středu 8. října 2025 vysílat on-line slavnostní představení projektu, který změní panorama Plzně – Sisters. Dvě věže respektují katedrálu a stanou se třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Projekt představí developer Michal Fictum a společnost MIRAS Group.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 17:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

PROTEXT

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fKoTXBxhIBI?si=ANPRLDHb2sIGq1-s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stojí

Vlak v Podivíně na Břeclavsku v úterý srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati do Rakouska stojí, mezinárodní vlaky a expresy jezdí odklonem přes Olomouc, minou tak Brno.

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  13:27

Pokus o vraždu v Písku. Muž podle policie bodl nožem příbuzného, napadený přežil

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu.

7. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Školy v novém: College 2, svítidlo nové generace určené k proměně vzdělávacích prostředí

7. října 2025  13:20

Podle Kuby ODS doplatila na fakt, že na řadě míst nabízela nezajímavé kandidáty

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) doplatili občanští demokraté ve sněmovních volbách zřejmě na to, že v mnoha krajích nabízeli nezajímavé...

7. října 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

Zloděj vlezl do domu střechou, usvědčila ho bota. Ukradené hodinky chtěl roztavit

Kriminalisté navrhli obžalovat dvaapadesátiletého muže, který se v červnu vloupal do kanceláře v Praze 8. Ukradl tam šperky a hotovost, čímž způsobil škodu za více než milion korun. Lup pak schoval...

7. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Divadelní festival Kult v Ústí n.L. začne v plavecké hale, tématem je zrcadlení

Zrcadlení je téma letošního 28. ročníku divadelního festivalu Kult v Ústí nad Labem. Zahájení se uskuteční v plavecké hale, kde se budou na hladině zrcadlit...

7. října 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stála v úterý dopoledne kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla...

7. října 2025  9:32,  aktualizováno  12:55

Dobrovolného ul., Praha 14

Čištění panelových domů, ul. Dobrovolného, Praha 14

vydáno 7. října 2025  12:53

Hlavní tah do Brna je za Znojmem po nehodě zavřený, zůstane zřejmě až do večera

Na hlavním tahu ze Znojma směrem do Brna poblíž Těšetic dnes ráno narazilo nákladní auto do osobního vozu s přívěsem, který stál na krajnici. Náraz osobní auto...

7. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Firma Bioveta zaplatí 200 milionů Kč za opravu zámku v Ivanovicích na Hané

Výrobce veterinárních léčiv Bioveta z Ivanovic na Hané na Vyškovsku zaplatí 200 milionů korun za opravu zámku v Ivanovicích a jeho přestavbu na multikulturní...

7. října 2025  11:08,  aktualizováno  11:08

Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...

7. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

