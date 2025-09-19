I když je REMI Road „nováčkem“, rychle si získává reputaci díky profesionálnímu přístupu, pečlivé přípravě zakázek a nasazení kvalitní techniky.
“Mezi naše klíčové stroje patří silniční fréza Wirtgen W 50 Ri, která umožňuje precizní práci na menších i středních plochách. Díky ní lze snadno doladit okraje, frézovat rýhy pro inženýrské sítě nebo připravit podklad pro pokládku nových vrstev asfaltu či betonu,” uvádí Ing. Stanislav Vávra, jednatel společnosti.
Frézování vozovek je tak rychlé, přesné a šetrné
Moderní opravy silnic a dálnic si žádají technologie, které kombinují rychlost, preciznost a ekologii. Silniční frézy REMI Road umožňují odstranit staré vrstvy asfaltu či betonu, zachovat či upravit nivelitu vozovky a připravit povrch pro novou vrstvu. Nová fréza Wirtgen W 50 Ri posouvá kvalitu práce ještě dál – umožňuje zaměřit se i na ty nejmenší detaily a poskytovat objednatelům komplexnější službu.
Odborný tým s vizí
Za REMI Road stojí zkušení profesionálové, kteří garantují kvalitu, spolehlivost a efektivitu realizace. Každý projekt je plánován s důrazem na bezpečnost, preciznost a minimalizaci dopadu na provoz.
Budoucnost silnic s REMI Road
“REMI Road posouvá hranice kvality silničních prací, rozšiřuje služby, zavádí inovace a podporuje udržitelnost. Spojení moderní techniky, zkušeného týmu a šetrného přístupu z nás činí spolehlivého partnera pro města i firmy, které hledají efektivní, precizní a ekologická řešení v oblasti silničních staveb,” uzavírá Ing. Vávra
Zdroj: REMI Road
