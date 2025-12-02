VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Využití mapového portálu GIS v přípravě VRT

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 16:00.
Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.
Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.
Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.
PROTEXT
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uJaBahfV0xQ?si=FHQyRn_kCbFNmKoB" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>