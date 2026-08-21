VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Dvanáct finalistů bojuje o titul Anděl mezi zdravotníky!

Autor:
  14:55
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PROTEXT VIDEO bude v sobotu 22. srpna 2026 vysílat on-line finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, na kterém se utká dvanáct finalistů z řad lékařů, pečovatelů, zdravotních sester, záchranářů a farmaceutů v disciplínách jako je představení, otázka od poroty či úkoly ze zdravotnictví.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne ve 20:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

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