VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Global Investment Summit 2026 - nejvýznamnější investiční událost roku

PROTEXT VIDEO bude ve středu 4. března 2026 vysílat on-line jubilejní pátý ročník Global Investment Summitu (GIS), který do Prahy přináší dvoudenní program plný exkluzivních dat, odborných diskusí a setkání lídrů českého i světového byznysu. Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, můžete sledovat od 8:00, program začíná v 8:30.

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Vydal se špatnou cestou, ale není nutně zlý, líčí režisér hlavního hrdinu Poberty

Osmatřicetiletý režisér Ondřej Hudeček zasadil děj celovečerního filmu Poberta...

Banda zlodějů, mafie a zkorumpovaný policista. Žádný Hollywood, ale nový snímek Ondřeje Hudečka. Oceňovaný režisér dosud bodoval hlavně s krátkými filmy, s Furiantem se dokonce stal prvním českým...

3. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Když Tunisko proměnilo poušť ve Star Wars. Navštivte místa, kde vznikaly scény kultovní série

Předměstí hlavního města Tuniska Sidi Bou Said je charakteristické modrobílými...

Džíp se odlepuje od asfaltu a kola se noří do písku. Silnice mizí a před námi zůstává jen plochá krajina, která se na obzoru třese horkem. Takové obrazy člověk zná spíš z filmového plátna než z běžné...

3. března 2026  5:22

Čtyři osobnosti alternativní scény dnes v Brně pokřtí společné album Chunta

ilustrační snímek

Čtyři osobnosti alternativní scény dnes v brněnském Kabinetu múz pokřtí společné album Chunta. Spolupracovali na něm Martin Kyšperský a Aleš Pilgr ze skupiny...

3. března 2026,  aktualizováno 

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  21:54

Nemocnost v Olomouckém kraji nevzrostla, zůstala na stejné úrovni

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními v Olomouckém kraji zůstává na stejné úrovni jako před týdnem. Hygienici evidují 1369 případů na 100.000...

2. března 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...

Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie...

2. března 2026  20:52

Výjimečný koncert Lenky Dusilové v jeskyni. O mimořádný zážitek se postará mimořádná akustika

Lenka Dusilová. Skladatelka, zpěvačka a hudebnice, která patří k nejvýraznějším...

„Hudba je pro mě bezpečí. Místo, kde můžu být pravdivá. Každý koncert je pro mě jedinečný rituál. A vystupovat v jeskyni, kde má zvuk vlastní život, je něco, na co se opravdu těším,“ říká Lenka...

2. března 2026  20:51

Teplé předjaří pokračuje. V Dukovanech padl 29 let starý teplotní rekord

ilustrační snímek

V Dukovanech na Třebíčsku v pondělí padl teplotní rekord z roku 1997 pro 2. březen. Meteorologové naměřili 13 stupňů Celsia, o čtyři desetiny víc než před 29 lety, jak sdělil Ondřej Brambus z...

2. března 2026  20:32,  aktualizováno  20:32

Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

Tento „elixír zdraví“ můžete získat ze zahrady. Potřebujete k tomu pouze břízu.

S přicházejícími jarními teplotami se začíná probouzet i příroda. Stromy mají v této době obzvlášť napilno. Kořeny čerpají z půdy vodu, která proudí kmenem do koruny jako míza. Obsahuje minerální...

2. března 2026  19:51

