S udicí nebo na kole?Tematické příměstské tábory nabízí smysluplné trávení času

Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Letní prázdniny se blíží a rodiče znovu řeší, jak dětem zajistit program, který bude nejen zábavný, ale i rozvíjející. Stále častěji proto volí příměstské tábory, které kombinují aktivní trávení času s každodenním návratem domů. I takové tábory mohou mít netradiční náplň. Patří k nim například příměstský rybářský tábor u rybníka Božkov v Mnichovicích u Prahy nebo oblíbený Bike camp a holešovickém Výstavišti.

S blížícími se prázdninami roste poptávka po organizovaných aktivitách pro děti. Vedle klasických pobytových táborů se do popředí dostávají ty příměstské, které umožňují skloubit program s rodinným zázemím.

K oblíbeným patří tematicky zaměřené příměstské tábory. Příkladem může být Příměstský rybářský tábor, který organizace Dělej, co tě baví pořádá během letních prázdnin, od 27. do 31. července. Program u rybníka Božkov nedaleko Prahy je určen dětem od 8 do 15 let a zaměřuje se na praktické seznámení s rybolovem.

Děti tráví většinu času venku u vody pod vedením zkušených instruktorů, součástí programu je aktivní rybaření, hry, představení a vyzkoušení všech rybářských technik včetně muškařiny i příprava ke zkouškám ČRS. Děti se naučí trpělivosti, vztahu k přírodě i samostatnosti. Zároveň je důležité, aby si odnesly pozitivní zážitek a chuť se dál rozvíjet.

Tábor se koná od 27. do 31. července, vždy od 8 do 17 hodin. K rybníku budou děti s instruktory denně vyrážet z místa setkání v Praze 1. Cena tábora je 4900 korun a zahrnuje oběd, pitný režim, program, krmení a jízdné. Podmínkou je mít vlastní rybářský prut. Přihlášku je možné vyplnit zde.

V Praze se už po desáté mohou spolehnout na příměstský cyklistický tábor Bike Camp, který od 17. do 21. srpna pořádá nezisková organizace Dělej, co tě baví. Je určen dětem ve věku od 7 do 15 let a nabídne pestrý program od bezpečné výuky jízdy na kole až po hry, výlety, koupání a další venkovní aktivity.

Bike Camp klade důraz na individuální a bezpečný přístup. „Účastníci jsou rozděleni do oddílů podle věku a úrovně zkušeností, takže si každý může zdokonalit své dovednosti vlastním tempem a bez zbytečného stresu. Důraz klademe i na vstřícnost k nejmladším táborníkům, pro které vytváříme přátelské prostředí,“ vysvětlila Jiřina Faloutová, ředitelka pořádající organizace.

Program tábora zahrnuje například návštěvu dopravního hřiště, jízdu na pumptracku, koupání a soutěže, které děti aktivně zapojují a učí je bezpečnému pohybu v terénu i ve městě. Jízda na kole tady tak není jen sportem, ale i prostředkem k budování sebedůvěry a kolektivního ducha.

Atraktivní motivací letošního ročníku je i hlavní cena Bike campu – horské kolo, které si na závěr odveze jeden z účastníků.

„Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo udržet kontinuitu Bike Campu již deset let. Každý rok se vrací mnoho dětí, které si tábor oblíbily. Máme také stabilní tým vedoucích, kteří se s účastníky dobře znají a umí pro ně připravit kvalitní a zábavný program. Věříme, že letošní ročník nabídne další nezapomenutelné zážitky a podpoří u dětí radost z aktivního pohybu,“ doplnila Jiřina Faloutová.

Cena za pětidenní příměstský tábor je stanovena na 4 900 Kč, pro děti s trvalým pobytem v Praze 7 je snížena na 3 900 Kč. V ceně jsou kromě kompletního programu zahrnuty také vstupy na všechny plánované aktivity, obědy a celodenní pitný režim. Kapacita tábora je omezená, proto organizátoři doporučují přihlásit se včas prostřednictvím formuláře.

 

Zdroj: Kateřina Martykánová

 

 

