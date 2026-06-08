VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Kulatý stůl k problematice nelegálního trhu s tabákovými a nikotinovými výrobky

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  13:00
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PROTEXT VIDEO bude v úterý 9. června 2026 vysílat on-line druhou odbornou debatu o nelegálním obchodu s tabákem, vývoji trhu a o návrzích řešení. Setkání se zúčastní zástupci veřejné správy, bezpečnostních složek, akademické sféry a odborných organizací. Debatu pořádá Think tank Racionální politiky závislostí ve spolupráci s CEVRO Univerzitou.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začnev 13:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

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