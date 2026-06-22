VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Slavnostní zahájení Porady k ekonomické a vědecké diplomacii 2026

Autor:
  15:10
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PROTEXT VIDEO bude v úterý 23. června 2026 vysílat on-line Slavnostní zahájení Porady k ekonomické a vědecké diplomacii 2026.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 8:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

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