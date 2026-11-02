VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Talk show Space4Women představí inspirativní ženy z různých oblastí kosmického sektoru

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  9:20
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PROTEXT VIDEO bude v pondělí 2. listopadu 2026 vysílat on-line již devátou talk show Space4Women. Přenos představí ženy, které spoluutvářejí budoucnost kosmického sektoru. V rámci Czech Space Week 2026 se můžete těšit na večer plný inspirativních rozhovorů a osobních příběhů.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 19:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59882.

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