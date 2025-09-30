Pøímý pøenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, zaène v 10:00.
Pøímý pøenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.
Zasíláme kód pøenosu pro vložení do webových stránek.
Dotazy ohlednì materiálù oznaèených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz
PROTEXT
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PlpYnzjXzVc?si=pYo2M7FqCWapnsLv" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>