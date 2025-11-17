VIDEOSTREAM ZDARMA: Koncert pro bdoucnost 2025

Autor:
  16:06
ČTK bude v pondělí 17.11. 2025 v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line Koncert pro budoucnost 2025.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 1630

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

PROTEXT

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TSImKlSi5qc?si=qY42XHStyjQzyUw0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.