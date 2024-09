Zálohování pod palbou: Odpadáři bojují o zisky, veřejnost i starostové podporují změnu

Praha 3. září 2024 (PROTEXT) - Zákon o zálohách prošel Legislativní radou vlády a v nadcházejících dnech ho budou projednávat poslanci. Frenetická aktivita odpadářů, kteří doufají, že celý proces přijetí zákona ještě zvrátí, pořád sílí. Před jejich tvrzeními není úniku. A je to zcela pochopitelné, proces zpětného odběru PET lahví a plechovek by totiž měla namísto vysoce ziskových odpadových společností nově zajišťovat společnost nezisková. Odpadáři tak přijdou o peníze, a proto se brání a vypouští do veřejného prostoru dezinformace, domněnky a polopravdy s cílem relativizovat přínos zálohování.