VIDEOSTREAM ZDARMA: Makroekonomická prognóza České bankovní asociace

Autor:
  8:35
ČTK bude ve středu 20. srpna 2025 v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line TK České bankovní asociace (ČBA) k makroekonomické prognóze 3Q 2025 a vývoji českého hospodářství z pohledu bankovního sektoru. Jaká se očekává inflace, nezaměstnanost, kurz koruny nebo úrokové sazby? Prognózu představí členové prognostického panelu: hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel, analytik České spořitelny Michal Skořepa a hlavní ekonom Banky CREDITAS Petr Dufek.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 10:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

PROTEXT

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CdMpCJGDMhU?si=OvFkqUOEbwWcfqOU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Studenti zřídili v Karviné sběrnu vysloužilých věcí. Zajímá je stárnutí zboží

S ambicí prodloužit životnost starších věcí a zároveň zkoumat aspekty předčasného stárnutí spotřebního zboží otevřel student Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné Pavel Kopczyk...

19. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Při noční nehodě na Jihlavsku zemřel řidič osobního auta

Při nehodě, která se stala v noci na dnešek u Rančířova na Jihlavsku, zemřel řidič osobního auta. Vyjel ze silnice a narazil do betonové zídky. Okolnosti...

19. srpna 2025,  aktualizováno 

Volejbalisté Jihostroje začali zase makat. Přípravu zahájili i na Kleti

V pondělí 11. srpna se tým poprvé sešel k zahájení společné přípravy na nový ročník. Trenéři Šmejkal se Zachem budou mít během prvního týdne k dispozici osm ze dvanácti členů stabilního kádru, čtyři...

19. srpna 2025  8:44

Okříšky chystají retro pouť, hledají exponáty

Retro pouť ze sedmdesátých a 80. let minulého století připravují v Okříškách na 13. září. V jejím programu bude také vzpomínková výstava a pořadatelé proto prosí obyvatele o zapůjčení výstavních...

19. srpna 2025  8:39

VIDEOSTREAM ZDARMA: Makroekonomická prognóza České bankovní asociace

19. srpna 2025  8:35

Uvěřil jsem, že dokážu vyhrát. Vítězové popsali zážitky z hradeckého Ironmana

Závod bych doporučil všem svým kamarádům. I tak hodnotí triumf na víkendovém triatlonovém podniku Ironman 70.3 Hradec Králové vítěz Michele Bortolamedi. V kategorii profesionálů se na obtížnou trasu...

19. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

VIDEOSTREAM ZDARMA: Vyhlášení Vinaře roku České republiky 2025

19. srpna 2025  8:29

Demolice Šmoulího města na Jižních Svazích začne v září, potrvá tři měsíce

V první polovině září by měla těžká technika začít demolovat Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Likvidace přízemních budov, v nichž bývaly především bary a restaurace, potrvá asi tři...

19. srpna 2025  8:12

Na Kolínsku našli mrtvou ženu, podezřelého z vraždy policisté zadrželi

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Možného podezřelého zadržela, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

19. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Na dvou hřištích v Mostě jsou nově houpačky pro handicapované

Novinka podporuje myšlenku bezbariérových hřišť

19. srpna 2025  7:59

V Jirkově se na křižovatce lépe odvede voda po dešti

Do úpravy se město pouští na základě podnětů od místních.

19. srpna 2025  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.