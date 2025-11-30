VIDEOSTREAM ZDARMA: Setkání lídrů českého stavebnictví

VIDEOSTREAM ZDARMA: Setkání lídrů českého stavebnictví

ČTK bude v pondělí 1. prosince 2025 v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line Setkání lídrů českého stavebnictví 2025/H2, jednu z nejdůležitějších událostí letošního roku, kde se na jednom místě potkávají vládní politika, trh, legislativa i odborná veřejnost.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 10:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Praha

Praha

Spanilá jízda vánoční flotily DPP ulicemi Prahy.

vydáno 30. listopadu 2025  13:52

Staroměstské náměstí se proměnilo v zářivou kulisu předvánoční Prahy, když zde slavnostně rozsvítili vánoční strom. Tisíce návštěvníků zaplnily každý kout náměstí a s nadšením sledovaly okamžik, kdy...

vydáno 30. listopadu 2025  13:44

Výstava vánočních motivů Josefa Lady, prosklený box jeho pracovny, stánkaři se svařákem, klobáskami i vánočními ozdobami a dárky zaplnili až do 6.ledna 2026 náměstí
před pražskou radnicí. Adventní...

vydáno 30. listopadu 2025  13:42

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Veselé vánoce přeje váš DPP to byl slogan Vánoční flotily tramvají a autobusů v Praze. Největším lákadlem byla tradiční Mazačka s andělem Gabrielem a jeho hlásnou troubou.

vydáno 30. listopadu 2025  13:38

Čtyřmetrová socha ve tvaru podkovy připomene tradici kunovické Jízdy králů

Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích....

Neobvyklá dominanta má v budoucnu stát v centru Kunovic. Připomínat bude tradici Jízdy králů, která je součástí města více než sto let. Čtyřmetrovou sochu v blízkosti radnice navrhl a vytvoří...

30. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Tisíce lidí v sobotu sledovaly první průvod svátečně nazdobených vozů z flotily pražského dopravního podniku. Tramvaje, autobusy i trolejbus budou pražskými ulicemi korzovat až do Tří králů.

30. listopadu 2025  12:32

Lidé mohou hlasovat o nejzajímavější příběh pravěké dívky z Mladečských jeskyní

ilustrační snímek

Fandové jeskyní, historie a literatury mohou až do konce letošního roku hlasovat o nejzajímavějším příběhu pravěké dívky Mlady, jejíž 31.000 let staré...

30. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  10:45

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze.

V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po...

30. listopadu 2025  12:02

Brutalistní budova urologie hledí na porodnici i magistrálu. Už 50 let

Urologická klinika VFN.

Urolog Eduard Hradec nepatřil ke „světoznámým“ postavám společenských rubrik časopisů. V českém zdravotnictví však zanechal hlubokou brázdu. Stál u zrodu urologie jako samostatné disciplíny a položil...

30. listopadu 2025

30. listopadu 2025  11:28

Brněnské děti se díky projektu Vesny zapojily do utváření veřejného prostoru

BrnÄ›nskĂ© dÄ›ti se dĂ­ky projektu Vesny zapojily do utvĂˇĹ™enĂ­ veĹ™ejnĂ©ho prostoru

Děti mladšího školního věku se díky projektu Budoucnost je teď Ženského vzdělávacího ústavu Brno – Vesna zapojily do analýzy a utváření veřejného prostoru,...

30. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

