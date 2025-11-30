VIDEOSTREAM ZDARMA: Setkání lídrů českého stavebnictví

ČTK bude v pondělí 1. prosince 2025 v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line Setkání lídrů českého stavebnictví 2025/H2, jednu z nejdůležitějších událostí letošního roku, kde se na jednom místě potkávají vládní politika, trh, legislativa i odborná veřejnost.
Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 10:00.
Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.
Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.
Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.