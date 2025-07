VIDEOSTREAM ZDARMA: Sjezd Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy

Autor:

ČTK bude v pátek 1. srpna 2025 v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line desátý sjezd Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO), na kterém bude rekapitulovat předchozích pět let práce pro své členy a všechny zaměstnance. Vytyčí hlavní směry své činnosti do budoucna. Vzpomene také, že už je to 35 let, co OSPZV-ASO ČR na odborové scéně působí.