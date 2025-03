Koncert a release party

Oslavy začnou koncertem Nely Pociskové a Majselfa, kteří už za několik dní vydají společné EP s názvem 3 dny . Toto společné album bude slavnostně uvedeno do života během exkluzivní release party v nákupním centru Eurovea 25. března v 17:00 v nové části v přízemí u mrakodrapu. Součástí akce bude nejen hudební vystoupení, ale také autogramiáda umělců. Pro prvních 100 návštěvníků je dokonce připraveno speciální překvapení. Vstup na akci je pro všechny zdarma.

Narozeninové slevy

Od 26. března do 6. dubna na vás v Eurovea čeká neodolatelný nákupní maraton plný exkluzivních slev a atraktivních výher. Připravte se na speciální nabídky v buticích, obchodech a restauracích, díky kterým si můžete dopřát oblíbené produkty a služby za výjimečné ceny. Móda, elektronika, kosmetika, sportovní potřeby, vybavení do domácnosti, lahodná káva či gurmánské speciality - to vše se slevami až do výše 50% ! Jak je získat? Je to snadné! Zaregistrujte se na stránce https://vyrocie.eurovea.sk/ a online slevové kupóny vám budou doručeny e-mailem. Potom je při nákupu jednoduše aktivujete a ukážete při placení na mobilu.

Výstava fotografií

Od 26. března do 9. dubna si návštěvníci Eurovea mohou prohlédnout jedinečnou fotovýstavu , která mapuje historii nákupního centra a jeho přeměnu na moderní městskou čtvrť. Výstavu naleznete na sníženém přízemí v centrální části oproti prodejně GAP a nabídne pohled na nezapomenutelné momenty, významné události a architektonické proměny, které formovaly Euroveu od jejího otevření až po současnost. Na 15 fotografiích jsou zachyceny klíčové milníky této přeměny – od kdysi rušného obchodního přístavu přes industriální zónu až po současný moderní městský komplex plný života.

Start eventové sezóny

S oslavou 15. výročí se zároveň rozjíždí nová eventová sezóna v Eurovea. Už první dubnový víkend přinese jubilejní 20. ročník ČSOB Bratislava Marathon , který nabídne běžecké výzvy pro všechny věkové kategorie. Letní sezóna bude patřit také adrenalinovým sportem. Milovníci basketbalu se mohou těšit na dvě vrcholné akce ve 3x3 basketbalu - FIBA 3x3 U23 Nations League a kvalifikaci mužů a žen na Mistrovství Evropy . Do Eurovea zavítá 36 reprezentačních týmů, které zabojují o prestiž a cenné body do světového žebříčku. Na své si přijdou i fotbaloví fanoušci, kteří mohou fandit mladým talentem na slovenském semifinále a finále turnaje Fotbal ve městě , či povzbuzovat ve fan zóně fotbalistů do 21 let na ME ve fotbale (EURO U21 2025) . Náměstí MR Štefánika opět ovládne energický Red Bull Dance Your Style Slovensko . Tento jedinečný street dance battle prověří tanečníky v improvizaci, přičemž o vítězi, který získá místenku pro světové finále, rozhodne samotné publikum. Z kulturních akcí nebudou chybět prestižní festivaly, jako multižánrový festival moderního umění Bílá noc či hudební festival Viva Musica! . Eurovea tak opět přinese program, který osloví nejen sportovní a umělecké nadšence, ale i milovníky dobrého jídla, kultury a zábavy. Bratislavské nákupní centrum nezapomíná ani na nejmladší návštěvníky. Rodiny s dětmi se mohou těšit na divadelní projekt Shakespeare s dětmi a jedinečná vystoupení festivalu nového cirkusu Cirkul'art , kde se zabaví malí i velcí.

Zdroj: Eurovea

