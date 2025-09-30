VIDEOSTREAM ZDARMA: Výkupy pozemkù vysokorychlostních tratí

Autor:
  18:56
ÈTK bude ve støedu 1. øíjna 2025 v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line Prezentaèní den Stavební správy vysokorychlostních tratí „Výkupy pozemkù zaèínají“.

Pøímý pøenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, zaène v 16:00.

Pøímý pøenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód pøenosu pro vložení do webových stránek.

Dotazy ohlednì materiálù oznaèených jako VIDEOSTREAM ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

PROTEXT

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_aGH0Qwkn9g?si=w3coSYgCzxMKTrbo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

