Vietnamská bankovní akademie a nadace Vantage Foundation uzavřely strategické partnerství za účelem rozvoje finančního vzdělávání

Autor:
  14:57
Hanoj (Vietnam) 18. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Vietnamská bankovní akademie (BAV) a nadace Vantage Foundation oficiálně uzavřely strategické partnerství podpisem memoranda o porozumění na slavnostním ceremoniálu, který se konal 16. prosince v sídle bankovní akademie v Hanoji. Dohoda stanoví rámec spolupráce na podporu budoucích vzdělávacích iniciativ, přičemž realizace programu je plánována na rok 2026.

Ceremoniálu se zúčastnili vedoucí představitelé a zástupci obou institucí. Vietnamskou bankovní akademii zastupovali docentka Pham Thi Hoang Anh, úřadující ředitelka, docentka Nguyen Thanh Phuong, náměstkyně ředitele, docent Tran Viet Dung, ředitel Bankovního výzkumného institutu, a docent Le Ngoc Thang, vedoucí oddělení lidských zdrojů. Nadace Vantage Foundation byla zastoupena panem Adamem Siewem, náměstkem ředitele pro rozvoj podnikání, panem Floydem Wangem, hlavním zástupcem ve Vietnamu, a paní Monicou Wang, vedoucí oddělení globálních projektů.

Akce začala slavnostním přijetím a představením delegátů, po kterém následovala úvodní videa ukazující poslání a institucionální silné stránky BAV i Vantage. Tyto prezentace nastolily kontext pro partnerství založené na společných prioritách v oblasti vzdělávání, budování kapacit a dlouhodobého rozvoje lidského kapitálu.

Úvodní projev přednesla docentka Pham Thi Hoang Anh, která znovu potvrdila závazek Vietnamské bankovní akademie spolupracovat s mezinárodními partnery s cílem zvýšit akademickou kvalitu a praktickou relevanci finančního vzdělávání. Následoval projev pana Adama Siewa, který zdůraznil rostoucí význam vzdělávání při přípravě budoucích talentů pro finanční sektor, který je stále více založen na datech a technologiích. Poznamenal, že vzdělávání hraje klíčovou roli v udržitelném rozvoji, zejména v souvislosti s tím, jak umělá inteligence a analýza dat mění finanční rozhodování.

Vrcholem obřadu bylo slavnostní podepsání dohody o strategické spolupráci, která oficiálně potvrdila partnerství mezi oběma institucemi. Memorandum o porozumění nastiňuje oblasti spolupráce, včetně společného vývoje vzdělávacích programů, mobilizace mezinárodních odborných znalostí a zdrojů a koordinovaných komunikačních snah o propagaci hodnoty finančního vzdělávání.

Jako první program v rámci partnerství plánují BAV a Vantage spolupráci na jednodenním školení s názvem „Analýza finančních dat a rozhodování v éře umělé inteligence". Program je předběžně naplánován na přelom února a března 2026 a bude se konat s osobní účastí ve Vietnamské bankovní akademii v Hanoji, s možností online účasti pro ostatní města. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování a program by měl být spuštěn ve spolupráci s dalšími předními vietnamskými univerzitami.

Ceremoniál byl zakončen symbolickou výměnou květin a pamětních darů, oficiální skupinovou fotografií a networkingem mezi zástupci. Akce slouží pouze jako oficiální oznámení strategického partnerství a v této fázi nezahrnuje poskytování kurzů, realizaci školení ani studentské aktivity.

Nadace Vantage Foundation

Nadace Vantage Foundation je nezávislá charitativní organizace založená v roce 2023 v McLaren Technology Centre ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s organizacemi po celém světě, včetně Grab Indonesia, nadace iREDE v Nigérii, Teach for Malaysia a Instituto Claret v Brazílii, s cílem podporovat významné sociální iniciativy.

Další informace naleznete na stránkách www.vantage.foundation.

Vietnamská bankovní akademie

Vietnamská bankovní akademie (BAV) je přední veřejná vysoká škola specializující se na bankovnictví, finance, ekonomii a obchodní administrativu. BAV byla založena pod záštitou Státní banky Vietnamu a hraje klíčovou roli v rozvoji finančních a bankovních pracovníků v zemi. Akademie klade velký důraz na vysokou odbornou úroveň, aplikovaný výzkum a relevanci pro obor a slouží jako klíčový zdroj nadaných pracovníků pro veřejný a soukromý finanční sektor ve Vietnamu.

Další informace naleznete na https://en.hvnh.edu.vn/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847626/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2847627/2.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg 

Kontakt: Steven Xie, výkonný ředitel, Vantage Foundation, steven.xie@vantage.foundation

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Podmínky pro lyžování v Beskydech stále nejsou dobré, chybí sníh

ilustrační snímek

Podmínky pro příznivce zimních sportů v Beskydech stále nejsou dobré. Kvůli nedostatku sněhu je v provozu minimum areálů. Lyžaři mohou zamířit například do...

18. prosince 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Můstek

Můstek

Kvůli zvýšenému výskytu žloutenky v Praze se vrátila dezinfekce i do prodejen potravin. Snímek jsem pořídil v prodejně Albert na stanici metra Můstek a připomíná opatření proti covid-19 .

vydáno 18. prosince 2025  18:03

Skiareál Lipno o víkendu otevře další sjezdovku

ilustrační snímek

Skiareál Lipno o víkendu otevře další sjezdovku. Návštěvníci tak budou moci lyžovat na čtyřech kilometrech sjezdovek. Nyní jsou to dva kilometry. Vzhledem k...

18. prosince 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

Katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni čeká rekonstrukce střechy za 85 milionů Kč

ilustrační snímek

Gotickou katedrálu svatého Bartoloměje v Plzni čeká rekonstrukce střechy. Práce začnou v lednu a jsou plánované na roky 2026 až 2027, řekla dnes ČTK mluvčí...

18. prosince 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Bělé pod Bezdězem hořelo v bytě, šest lidí se lehce nadýchalo kouře

ilustrační snímek

V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku dnes odpoledne hořelo v bytě, hasiči evakuovali deset osob. V nemocnici skončilo šest lidí, kteří se lehce nadýchali...

18. prosince 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

18. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  17:46

Mendelova univerzita koordinuje projekt na ochranu ohroženého jasanu úzkolistého

ilustrační snímek

Mendelova univerzita v Brně koordinuje mezinárodní projekt na ochranu a zachování jasanu úzkolistého, který je pravděpodobně nejohroženější dřevinou v povodí...

18. prosince 2025  16:08,  aktualizováno  16:08

Hradecký kraj zachová dopravní obslužnost, přidá nové vlakové spoje

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj zachová příští rok stejný rozsah dopravní obslužnosti jako letos. Jednou z novinek bude vyšší počet přímých vlaků mezi Hradcem Králové a...

18. prosince 2025,  aktualizováno 

Cheb odmítl nabídku Accolade, průmyslový park bude dál chystat se státem

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Zastupitelé Chebu ve čtvrtek odmítli nabídku na spolupráci při přípravě Strategického podnikatelského parku (SPP) společnosti Accolade. Budou i nadále park připravovat se Státní investiční a...

18. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nemocnice Znojmo má mít do dvou let nový urgentní příjem za 158 milionů korun

ilustrační snímek

Nový urgentní příjem za 158 milionů korun má za dva roky vzniknout v krajské Nemocnici Znojmo. Jihomoravští radní dnes odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na...

18. prosince 2025  15:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Muž si v metru přivlastnil cizí zapomenutý notebook, pátrá po něm policie

Muž si přivlastnil notebook zapomenutý na lavičce.

Cizí notebook zapomenutý na lavičce ve stanici metra B Stodůlky si přivlastnil neznámý muž. Odložený předmět ho zaujal, následně si proto na lavičku sedl a po chvíli tašku s přístrojem sebral a...

18. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Vltavská filharmonie získala souhlasné stanovisko EIA

18. prosince 2025  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.