Víkend, který voní odpočinkem, klidem a regenerací

Speciální pobyt Aroma terapie na 3 noci je pro všechny, kteří si chtějí dopřát trochu víc než jen obyčejný prodloužený víkendový odpočinek. Ve Spa Resortu Libverda vás čeká aroma masáž, aroma koupel s výběrem vůně podle aktuální nálady, a také dárek s aromaterapeutickými účinky. Součástí pobytu je polopenze, využít můžete také fitness centrum s výhledem na Jizerské hory.
Relaxaci můžete doplnit také o vodíkovou terapii, moderní wellness proceduru založenou na využití molekulárního vodíku. Ten je zkoumán především pro své antioxidační a protizánětlivé působení a jeho využití se v posledních letech dostává i do oblasti regenerace a wellness. Vodíková terapie tak může být zajímavým doplňkem pro ty, kdo hledají nové způsoby, jak podpořit regeneraci organismu, celkovou vitalitu a odpočinek po fyzické či psychické zátěži. V Libverdě si můžete vybrat například inhalaci molekulárního vodíku, jeho aplikaci prostřednictvím ušních aplikátorů nebo wellness masážní brýle. K dispozici je také voda obohacená o molekulární vodík.
Přijeďte za vůní, zůstaňte kvůli klidu
A pak už jen vyrazit ven. Protože Libverda není jen kolonáda, lázeňský park a krásná historická architektura. Je to také brána do Jizerských hor, kde můžete mezi procedurami vyrazit na procházku, do lesa nebo si jen tak sednout a poslouchat ticho. Právě tahle kombinace lázeňského pohodlí a okolní přírody dělá z Libverdy místo, kde se i obyčejný prodloužený víkend může změnit v malou dovolenou. Pro více informací navštivte web https://www.lazne-libverda.cz/cz.
Zdroj: Spa Resort Libverda
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59417.