Víkend plný her – festival Albi Game Day potěší malé i velké

Už potřetí v krásném funkcionalistickém prostoru WPP Campus na Praze 7 – Holešovicích. Vyzkoušíte žhavé novinky i osvědčené klasiky, které nikdy neomrzí. Nemusíte se bát složitých pravidel – zkušení herní průvodci vám vše rádi vysvětlí. Volné hraní bude jako vždy doprovázeno turnaji o skvělé ceny. Tentokrát síly poměříte např. v Unmatched nebo Apex Legends. Můžete si rovněž namalovat vlastní herní figurku, a to hrdinu z populární rodinné deskovky Karak.
Na místě lze pořídit Albi hry se slevou, u některých kousků až 80%.
Vstupné 50 Kč/osoba.
- sobota 8. 11. 2025 od 9:30 do 18:00
- neděle 9. 11. 2025 od 9:30 do 17:00