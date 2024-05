VÍKEND PŘÁL ČECHŮM NEJEN V HOKEJI, DŘEVORUBEC MATYÁŠ KLÍMA DOVEZL SVĚTOVÉ STŘÍBRO!

Diváci World Trophy, která se konala přímo v milánském Allianz MiCo Convention Centre, viděli 16 nejlépe hodnocených sportovců TIMBERSPORTS®. Ti se utkali v sérii vyřazovacích soubojů ve čtyřech disciplínách: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck and Standing Block Chop, které musí závodníci absolvovat v rychlém sledu bez odpočinku.

Vítězný Jack Jordan (NZL) se do závěrečného klání probojoval přes evropské soupeře – Armina Kuglera z Rakouska a Ferryho Svana ze Švédska. Náš Matyáš Klíma pak na cestě do semifinále vyřadil Kanaďana Geoffa Larkina, domácího Itala Andreu Rossiho a s trochou štěstí také Američana Matta Cogara. V závodě, kterému tradičně dominují sportovci USA, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie tak poprvé postoupil až do finále.

"Jsem opravdu nadšený. Bojoval jsem o vítězství, ale měl jsem také trochu toho sportovního štěstí. Všechny disciplíny jsem prošel čistě, tak doufám, že jsem si to zasloužil. Skončit před některými kluky ze zámoří je obrovský úspěch. Jsem opravdu šťastný a moc rád vidím, že evropský TIMBERSPORTS® se také rozvíjí a přibývá tu závodníků stejně dobrých – možná i lepších, než jsem já," říká Matyáš Klíma, stříbrný medailista z WORLD TROPHY 2024.

Vítěz celého turnaje, Jack Jordan, ohromil italské publikum světovým rekordem 52,53 sekundy, který potvrdil jeho pozici vedoucího závodníka World Trophy a katapultoval ho již potřetí na příčku nejvyšší. K titulům z let 2022 a 2023 tak přidal i ten letošní. Na třetím místě skončil americký závodník Matt Cogar.

Video: https://1url.cz/O1uNN

O STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® je mezinárodní soutěž ve sportovním dřevorubectví pořádaná po celém světě od roku 1985. Tato série je považována za nekorunovanou královnu sportovního dřevorubectví. Její účastníci mezi sebou soupeří maximálně v šesti tradičních disciplínách podle formátu soutěže. Ve třech disciplínách se používá sekera (Underhand Chop, Standing Blok Chop, Springboard) a ve třech pila (Stock Saw, Single Buck, Hot Saw).

Více informací o soutěži STIHL TIMBERSPORTS naleznete na webových stránkách www.stihl.cz.

