Viktoria Plzeň zabojuje s Anderlechtem o jarní jistotu v Evropské lize na stanici Sport2

Anderlecht je v ligové fázi jedním z nejlepších týmů, nachází se na 3. místě se 14 body, dosud nepoznal porážku a má již jistý postup do play-off. Přestože belgický tým v domácí lize aktuálně utrpěl tři porážky, jeho soutěžní rozehranost může být výhodou oproti Viktorii, která se připravovala na soustředění ve Španělsku.

Viktoria Plzeň se může spolehnout na silnou formu na domácím stadionu, kde v této sezóně podlehla pouze silnému Manchesteru United v Evropské lize. Během španělského soustředění tým úspěšně absolvoval přípravné zápasy proti AIK Stockholm a Piastu Gliwice. S Anderlechtem se už na podzim v ligové fázi utkala na domácím hřišti pražská Slavia, v zápase podlehla 1:2.

