Vila Tugendhat se rozzáří do tmy světelnými instalacemi

Třídenní multimediální show představí vilu Tugendhat v naprosto novém, nevídaném světle. Každý večer od 21:00 dostane funkcionalistická perla díky modernímu videomappingu zcela novou fasádu. Světelné umění navíc poprvé v historii vizuálně propojí zahradu vily Tugendhat se sousedními zahradami vily Löw-Beer a Arnoldovy vily, čímž vznikne jeden velký, magický prostor plný kreativity.
Zdroj: Tugendhat
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.