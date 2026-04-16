Vilemína se vrací na Zámek. Jenčík a dcery oživují historii

  13:24
Prádlo/Nepomuk 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Zámek Zelená hora svá tajemství vydává zřídka. Přesně na dva dny v tomto roce – 18. a 19. dubna – se jeho brány otevřou veřejnosti. Součástí doprovodného programu bude letos degustační stánek rodinné likérky Jenčík a dcery, která zde představí likér Vilemína. Nápoj je přímým odkazem na historii zámku a poctivé lihovarnické řemeslo, které se u Jenčíků dědí už od roku 1878.

Dva dny v roce a jeden recept. Kdo byla kněžna Vilemína?

Víte, kdo byla kněžna Vilemína Auerspergová? Byla to klíčová postava historie Zelené Hory, šlechtična a mecenáška, která zámku vdechla noblesu. Právě její jméno nese citrusový likér, který bude o víkendu v centru pozornosti. Nejde o náhodný marketingový název. Vilemína je tekutou vzpomínkou na dobu, kdy v zámeckých oranžeriích zrály citrony a koření mělo cenu zlata. Základem nápoje jsou vybrané odrůdy citronů a macerát z hřebíčku, který se v historii používal jako přírodní lék. Výsledkem je chuť bez chemických náhrad, postavená na čistých surovinách.

„Dát naše rodinné jméno na etiketu pro nás není prázdné gesto, je to osobní ručení za každou lahev, kterou pustíme z ruky,“ vysvětluje Hana Jenčíková, majitelka likérky Jenčík a dcery. „Když jsme Vilemínu připravovali, nehledali jsme zkratky. Chtěli jsme nápoj, který obstojí i před odkazem samotné kněžny. Na Zelenou horu se vracíme proto, abychom ukázaly, že poctivá práce má v našem kraji pořád své místo.“

Historie rodu: Od lycea v Dijonu po první československou whisky

Lihovarnické řemeslo provází rod Jenčíků po čtyři generace. Kontinuita znalostí sahá k roku 1878 a přežila všechny režimy. Novodobá historie firmy se začala psát v roce 1991, kdy ji v Nepomuku založil Ing. Petr Jenčík. Ten své zkušenosti čerpal na lyceu v Dijonu a později na pražské VŠCHT, kde realizoval jednu z prvních technologií na výrobu whisky v tehdejším Československu.

Právě tato odbornost se propisuje do současné podoby likérky sídlící v rekonstruovaném Englerově mlýně v Prádle. Společnost Jenčík a dcery tímto zve širokou veřejnost k návštěvě svého degustačního stánku na Zelené hoře během víkendu 18. a 19. dubna. Bude to jediná příležitost v roce, jak spojit prohlídku jinak uzavřeného zámku s ochutnávkou historie, která se díky rodině Jenčíků vrátila zpět do svého domova.

O společnosti Jenčík a dcery: Rodinná likérka z Prádla nese odkaz čtyř generací lihovarnického řemesla. Od prvních záznamů z roku 1878 až po dnešní moderní sídlo v Englerově mlýně se firma drží tradičních hodnot: lásky k řemeslu, výběru nejlepších surovin a rodinné sounáležitosti. Pod vedením Hany Jenčíkové vznikají nápoje, které spojují historické receptury s nejmodernějšími technologiemi, ale vždy s nezaměnitelným lidským dotekem.

 

Zdroj: Jenčík a dcery

 

 

