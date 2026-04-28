Vinařství LAHOFER slaví 20 let. Jubileum doprovází úprava vizuálního stylu značky

K datu vydání této tiskové zprávy vinařství oficiálně představuje novou podobu svého loga, které je prvním viditelným krokem proměny značky. Do prodeje v následujících týdnech vstoupí několik prvních vín s novou etiketou.
"Dvacet let existence je pro nás silný milník. Za tu dobu jsme vinařství vybudovali od úplných začátků až do podoby stabilního a úspěšného podniku. Do dalších let jdeme s novým vizuálem, ale hodnoty, na kterých vinařství stojí, zůstávají stejné,“ uvádí Petr Chaloupecký, ředitel vinařství LAHOFER.
S historií firmy letos v létě návštěvníky seznámí speciální velkoformátové panely přímo ve vinici v areálu vinařství. Na hlavní turistickou sezonu pak vinařství připravilo také netradiční mobilní hru, která návštěvníky Znojemska provede po zajímavých místech spojených s Vinařstvím LAHOFER a všechny úspěšné hráče odmění lahví vína v novém designu.
Vinařství LAHOFER bylo založeno v roce 2006 jako přímý nástupce společnosti První znojemská vinařská, a.s. Za dvě dekády se vypracovalo mezi nejvýznamnější producenty vín ve Znojemské vinařské podoblasti. Výrazným milníkem byl rok 2020, kdy vinařství otevřelo své nové sídlo na viniční trati U Hájku – architektonicky výjimečnou stavbu s charakteristickou betonovou vlnou amfiteátru, navrženou studiem Chybík + Krištof. Budova se rychle stala ikonou moderní vinařské architektury i kulturním centrem regionu.
Právě zde se každé léto koná úspěšná série open-air koncertů Hudba na vinicích, která do vinařství pravidelně přivádí tisíce návštěvníků. V roce dvacetiletého výročí firmy se diváci mohou těšit třeba na skupinu Olympic, MIG 21, Davida Kollera, Tata Bojs, Čechomor nebo Marii Rottrovou. Pro svou jedinečnou atmosféru je areál vyhledáván také pro svatby, firemní akce, soukromé oslavy, focení či natáčení.
Kvalita vín vinařství LAHOFER je dlouhodobě oceňována laickou i odbornou veřejností. V letech 2020 a 2021 získalo titul Vinařství roku v kategorii velké vinařství. Za stabilním stylem vín stojí hlavní enolog Jiří Lancman, který je s vinařstvím spojen po celých 20 let. Jeho cílem je vytvářet vína s jasným regionálním charakterem Znojemska, která jsou zároveň srozumitelná a oblíbená širokým spektrem spotřebitelů.
Vinařství LAHOFER dlouhodobě investuje do obnovy provozních technologií a inovací výrobních i provozních postupů. Významným investičním počinem poslední doby je otevření vlastního provozu na výrobu jemně perlivých vín a sektů, díky němuž vinařství rozšiřuje své portfolio o moderní a stále vyhledávanější kategorie vín.
Společnost obhospodařuje přes 500 hektarů vinic, včetně prestižních viničních tratí Lampelberg či U Hájku. Ročně prodá 850 tisíc lahví vína, přičemž obrat společnosti v roce 2025 dosáhl 90 milionů korun. K roku 2026 vinařství zaměstnává 110 lidí.
V posledním roce prošlo vinařství také významnou organizační změnou – stalo se součástí nově vzniklého znojemského vinařského holdingu ZWG.WINE, spolu s vinařstvími HANZEL, WALDBERG a ZNOVÍN. Dlouhodobou vizí LAHOFERU je nejen vlastní rozvoj, ale i podpora regionálního vinařství, a to například prostřednictvím vinařské laboratoře, prodejny BS vinařské potřeby či projektu e-shopu Vinotrh, který sdružuje vína téměř 50 vinařů ze Znojemska. Součástí projektu je také Enotéka znojemských vín v centru Znojma.
Jubilejní rok vinařství LAHOFER nevnímá jen jako ohlédnutí za historií, ale především jako začátek další etapy svého rozvoje. Nová vizuální podoba značky je jejím přirozeným symbolem.
Zdroj: ZWG.WINE