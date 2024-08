Víno a klasika: vyhledávaná kombinace Lednicko-valtického hudebního festivalu

Do God save the King or the Queen?

Všimli jste si, že melodie hymny zemí Commonwealthu, ale také Lichtenštejnska i dalších zemí jsou variací na jedinou skladbu God save the King? Její původní slova i melodie jsou anonymní a mohou pocházet ze 17. století. Veřejně bylo dílko uvedené poprvé v Londýně v roce 1745, a známé jako národní britská hymna se stalo na začátku 19. století. Podle toho, zda první britské rodině vládne muž nebo žena, se v textu mění slova King a Queen. Lichtenštejnsko a další státy, které melodii užívají například jako neoficiální královskou hymnu, tuto alternativu nemají, melodii chytře opatřilo vlastním textem. Třeba právě Lichtenštejnsko zpívá Oben am jungen Rhein.

Světoznámé a klasické melodie, jak je neznáme Lednicko-valtický hudební festival 2024 Jižní Morava, UNESCO lokace 3. koncert LVHF Česká hudba bez hranic Přijeďte si vychutnat variace hymny God save the King a další zahraniční inspirace v české hudbě. VIP raut s ochutnávkou vína z Dvorních sklepů knížete z Lichtenštejna, které jsou jako vinařství partnerem koncertu. Závěrečný galakoncert LVHF 2024 Zažijte Beethovenovu 9. symfonii S Ódu na radost, součást evropské hymny, avšak v její původní podobě u příležitosti výročí vstupu ČR do EU. VIP raut s ochutnávkou vína ze Šlechtitelské stanice Vinařské Velké Pavlovice, která je jako vinařství partnerem koncertu. Vstupenky na www.lvhf.cz

Saténová harmonie

Málokdo si nechá ujít příležitost poslechnout si různé variace výsostně důležité kompozice, při které stojí v pozoru monarchové několika posledních století. Také řada skladatelů vycítila potenciál chytlavého nápěvu a melodii God save the King použila ve svých skladbách. Například Beethoven, Haydn nebo Johann Nepomuk Hummel. Právě Hummel (zázračné dítě, které učil samotný Mozart) je autorem variace skladby pro dechové nástroje. Saténové souzvuky klarinetu, hoboje, fagotu, lesního rohu a flétny dávají písni důstojný a uspokojivý rozměr.

Vychutnat si hudební provedení anonymní písně, která se stala královskou i národní klasikou můžete na 3. koncertu Lednicko-valtického hudebního festivalu 4. října na půvabném zámečku Pohansko (UNESCO, Morava, Lednicko-valtický areál). V podání Alinde Quintetzazní i hudba Antonína Dvořáka inspirovaná jeho pobytem v Americe, a dále Francií šperkované dílo Antonína Rejchy. Po koncertě se koná ve VIP prostorách společenský raut s ochutnávkou skvělého vína z Dvorních sklepů knížete z Lichtenštejna.

Evropská hymna

Sluší se připomenout, že koncept letošního IX. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu zrcadlí tematiku zednářských příběhů v hudbě. Závěrečný gala koncert (12.října na zámku Valtice) není výjimkou. Zazní na něm Beethovenova poslední dokončená Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“. Beethoven v ní použil zcela nově prvek sborového zpěvu, což v symfoniích bylo naprosto neobvyklé. Jako text převzal báseň svého přítele Friedricha Schillera, která podle všeho představuje Schillerovu idealistickou vizi bratrství všech lidí, kterou sdílel i Beethoven. Koncertní večer zároveň připomene 20. výročí vstupu našeho státu do EU.

Beethovenova Devátá žije svoji vlastní historii. V letech 1956 až 1968 startovalo na Olympijských hrách Společné německé družstvo, které jako hymnu používalo právě Ódu na radost. Zpívaná část je současně i nejznámější motiv celé skladby a ta se roku 1985 stala hlavní písní Evropského společenství, respektive dnes Evropské unie. Jako hymna se ale používá pouze instrumentální verze.

VIP Beethoven

V původní podobě předvede toto Beethovenovo dílo v zámecké jízdárně zámku Valtice Janáčkova filharmonie Ostrava v čele s dirigentem Valentinem Uryupinem a pěvecký sbor Gaudeamus Brno. Je to jedna z mála příležitostí, ne-li jediná, kdy ocenit původní myšlenky jednoho z největších hudebních skladatelů a poté zhodnotit celý zážitek u skvělého vína. VIP raut s ochutnávkou ze Šlechtitelské stanice Vinařské Velké Pavlovice, která je jako vinařství partnerem koncertu, se koná taktéž v prostorách zámku.

