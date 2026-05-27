Víno mění formát. ZNOVÍN ZNOJMO uvedl víno v plechovce i nízkoalkoholickou řadu

Mladší zákazníci častěji hledají menší formáty a nižší obsah alkoholu
Podle studie Wine Market Council generace Z a mileniálové stále více řeší zdraví, kvalitu spánku, energii i celkové množství vypitého alkoholu. Až 24 procent mladých respondentů uvedlo, že změnili množství nebo typ konzumovaného alkoholu právě kvůli zdraví a životnímu stylu.
„Zatímco dříve bylo běžné otevřít doma klasickou sedmičku a vypít ji během večera ve dvou nebo s návštěvou, dnes část zákazníků hledá praktičtější varianty. Nechtějí otevírat velkou lahev kvůli jedné sklence, často pijí méně alkoholu než předchozí generace a zároveň chtějí větší flexibilitu. Právě proto roste zájem o menší objemy ve formátu plechovek, stejně tak vína s nižším obsahem alkoholu,“ uvedl Karel Matula, ředitel ZNOVÍN ZNOJMO.
Znovín poprvé uvedl víno v plechovce
Vinařství tak na trh přivedlo jemně perlivé bílé cuvée z moravských vinic v plechovce o objemu 0,25 litru. Produkt je určen především pro neformální konzumaci například na festivalech, koncertech, piknicích nebo při cestování. Víno je vyrobeno z vlastních moravských hroznů.
„Uvedení vína v plechovce představuje významný milník. Reagujeme tak na aktuální trendy při zachování důrazu na původ, kvalitu a vlastní vinice,“ uvedl Miroslav Majer, obchodní ředitel holdingu ZWG.WINE, pod který ZNOVÍN spadá.
Nová řada „Lehké jako pírko“
Vedle nového formátu představil začátkem roku ZNOVÍN také kolekci vín „Lehké jako pírko“. Řada zahrnuje čtyři moravská zemská vína ročníku 2025. Muškát moravský, Kerner, Chardonnay a Zweigeltrebe rosé. Vína v této řadě mají 8,5 - 10,0 % procent alkoholu a cílí právě na uvolněnější konzumaci během dne, při letním posezení nebo neformálních setkáních.
„Uvedením těchto novinek reagujeme na rostoucí zájem o lehčí a dobře pitelná vína, která si zachovávají aromatiku i chuťovou vyváženost. Spotřebitelé dnes častěji hledají vína vhodná pro běžné denní příležitosti nebo neformální setkání,“ uvedl Karel Matula.
Zdroj: Znovín Znojmo
