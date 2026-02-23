Virální sláva vyhoří. WELOVEFUN staví influencery na dlouhou trať

Výsledkem jsou influenceři, kteří sice zažijí rychlý růst, ale bez jasného směru, struktury a udržitelného tempa. Po několika měsících přichází únava, ztráta motivace nebo úplný konec tvorby. Tento model přestává fungovat nejen pro tvůrce, ale i pro značky, které hledají stabilní a spolehlivé partnery.
Stáj influencerů WELOVEFUN (WLF) na tuto situaci reaguje změnou své identity a modelem spolupráce, který místo jednorázových zásahů staví na dlouhodobém růstu tvůrců, systematické práci s obsahem a stabilních výsledcích pro značky.
WELOVEFUN svůj nový směr shrnuje mottem „Když jsi HEART-DRIVEN, sny se mění v realitu“. Nejde ale o slogan. „Je to způsob, jak pracujeme. Kombinujeme výkon, kreativitu a normální lidský přístup. Bez toho dnes influencer dlouhodobě nefunguje,“ zaznívá ze stáje.
Od virálů ke kariérám
Zatímco většina influencer marketingu stále sází na jednorázové kampaně a rychlý zásah, WELOVEFUN se soustředí na to, co přichází po virálu. Na systematickou práci s obsahem, publikačním režimem i mentálním nastavením tvůrců.
„Spousta lidí má dnes jeden silný moment, ale žádný plán co dál. My řešíme, aby tvorba dávala smysl i za půl roku, ne jen tenhle týden,“ říká Petr Horálek, zakladatel WELOVEFUN.
Během prvních tří měsíců spolupráce se podle něj většina tvůrců dostává z běžných dosahů na desítky až statisíce zhlédnutí. Zároveň se nastavuje konzistentní publikační režim, zvyšuje se kvalita výstupů a tvůrci se připravují na profesionální spolupráci se značkami.
Důležitou součástí přístupu je i práce s tempem a prevence vyhoření. „Vidíme tvůrce, kteří mají velké dosahy, ale po pár měsících jsou vyčerpaní a chtějí skončit. To je špatně pro ně i pro značky,“ dodává Horálek.
Co z toho mají značky
Pro značky znamená tento model především stabilitu. Tvůrci zapojení do systému WELOVEFUN dodávají výstupy včas, dlouhodobě drží kvalitu a mají jasně nastavenou komunikaci i procesy spolupráce.
„Rozdíl mezi jedním virálním videem a dlouhodobě funkčním influencerem je dnes zásadní. Značky už nechtějí sázet na náhodu,“ říká Horálek. „Udržitelný model dává smysl ekonomicky i lidsky.“
Reakce na proměnu trhu
Změnu identity vnímá WELOVEFUN jako přirozenou reakci na vývoj influencer marketingu v Česku i zahraničí. Rostoucí tlak na výkon, únava publika i samotných tvůrců a stále větší důraz na autenticitu zvyšují poptávku po dlouhodobých řešeních.
Nová identita značky se proto neprojevuje jen vizuálně, ale hlavně v každodenní práci s tvůrci, značkami a komunitou.
O WELOVEFUN
WELOVEFUN (WLF) je česká stáj influencerů zaměřená na systematický rozvoj tvůrců, budování osobních značek a dlouhodobá partnerství se značkami. Specializuje se na strategii obsahu, profesionální růst tvůrců a udržitelný influencer marketing. Za pět let působení pomohla tvůrcům vydělat více než 95 milionů korun. Spolupracovala s více než 500 značkami a partnerům doručila přes 500 milionů zhlédnutí napříč platformami.
Video: https://youtu.be/l34RdwtR-Lo
Zdroj: WELOVEFUN s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.