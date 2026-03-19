Virtuální asistentka či AI v muzeu. Digital Future Awards 2025 mají vítěze

Soutěž Digital Future Awards zná své šampiony. V kategorii Excellent Experience zvítězilo Ministerstvo práce a sociálních věcí s virtuální asistentkou Evou a v kategorii Inside Impact zabodovalo digitální dvojče výroby firmy NC Line. V kategorii Special Spark uspěla společnost Parker Hannifin Industrial se zavedením moderního systému MES do výroby. Titul Digital Leader roku 2025 získal Ivo Macek, ředitel Muzea Praha.
Soutěž každoročně oceňuje nejzajímavější české technologické projekty a osobnosti. Koná se pod taktovkou České inovační platformy, která propojuje startupy, firmy a veřejné instituce s cílem urychlit zavádění nových technologií do praxe. Generálním partnerem Digital Future Awards je Vodafone Business.
Dana Vaníčková | Česká inovační platforma, CEO
„České firmy přechází od pasivního sběru dat k autonomnímu řízení pomocí umělé inteligence. Čeká nás demokratizace informačních technologií a s ní éra, kdy si lidé i firmy sami tvoří digitální nástroje dle momentálních potřeb. Budoucnost inovací ale neleží v nákupu ani v tvorbě softwaru – je ve změně firemní kultury a důvěře lidí v technologie.”
Nejvýraznějším trendem letošního ročníku je automatizace procesů, především těch rutinních. Firmy a organizace využívají AI a digitální nástroje k tomu, aby urychlily práci, snížily chybovost a zvýšily produktivitu. Finálové projekty ukazují, že automatizace dnes zasahuje široké spektrum oblastí, jako jsou zákaznické služby, interní administrativa i komplexní řízení výroby.
René Klega | NC Line, Ředitel logistiky
„Kvůli zdlouhavému ručnímu plánování zakázek, kterých souběžně procesujeme tisíce, jsme nestíhali reagovat na změny trhu. S digitálním dvojčetem výroby teď plánujeme automatizovaně a v řádu minut. Jsme důkazem, že i ve strojírenství Ize výrobu řídit datově, a přitom neztratit kontakt s realitou provozu."
Druhým společným jmenovatelem finalistů je práce s daty. Organizace propojují čím dál víc systémů a informace konsolidují do integrovaných datových platforem. Díky tomu mohou lépe řídit firemní procesy, sledovat výkonnost nebo využívat pokročilou analytiku a prediktivní modely pro strategická rozhodnutí.
Michal Koza | Parker Hannifin Industrial, Digitalization & Innovation Group Leader
„Potýkali jsme se s nejednotným řízením napříč sedmi výrobními divizemi. Zavedením digitálního systému, který je napojený na naše stroje a zpracovává přes 90 milionů datových bodů, jsme výrobu sjednotili a zpřehlednili v reálném čase. V kombinaci s ostatními opatřeními tento krok přinesl vyšší ziskovost i prokazatelný nárůst rentability."
Umělá inteligence už zdaleka není jen doplňkovou technologií, ale stává se pevnou součástí firemních procesů a rozhodování. Inovace také přinášejí jednodušší služby pro zákazníky. Automatické předvyplňování údajů, intuitivní rozhraní nebo konverzační asistenti zrychlují práci s digitálními službami a zlepšují orientaci v informacích.
Pavel Vybíral | Ministerstvo práce a sociálních věcí, Vedoucí IT architekt
„Trápilo nás dlouhodobě přetížené call centrum, víc než polovina klientů se nemohla dovolat. Nasazením Al asistentky Evy jsme dovolatelnost zvýšili na 98 % a zátěž operátorů snížili o 40 %. Eva dnes úspěšně filtruje rutinní dotazy a uvolňuje úředníkům ruce na práci s komplexnějšími případy. Věříme, že podobné technologie mohou pomoci modernizovat služby veřejného sektoru po celém Česku."
Porota letos udělila také mimořádné ocenění Digital Courage, které získala právě Karolína Koleňáková z Ministerstva práce a sociálních věcí – za osobní nasazení a lidský přístup při záchraně projektu AI asistentky Evy. Po nevydařené první implementaci to vypadalo, že iniciativa skončí bez většího využití. Koleňáková se do projektu rozhodla zapojit a povedlo se jí produkt přepracovat do srozumitelnější a přívětivější podoby pro občany, a zároveň změnit přístup týmu call centra ke komunikaci s veřejností. EVA dnes odbavuje tisíce dotazů, a call centrum i úředníci se díky ní mohou věnovat složitějším případům, které skutečně vyžadují jejich expertizu.
Ve finále kategorie Digital Leader se letos objevili i zástupci veřejného sektoru, kde zavádění nových technologií bývá obzvlášť náročné. Digitalizace zde často naráží na historické systémy, omezené kapacity i silně tradiční postupy.
Ivo Macek | Muzeum Praha, ředitel
„Muzeum bylo konzervativní, s nízkou návštěvností a zkostnatělými procesy. Založili jsme proto první muzejní AI oddělení v Evropě, a dnes nám digitalizace šetří 2,5 milionů ročně. Zrychlila náš provoz a plánovanou roční návštěvnost jsme splnili už za dva měsíce. Dokazujeme, že i paměťová instituce může být transparentní, efektivní a inovativní.“
Velkou pozornost letos firmy i organizace věnují také kyberbezpečnosti. S rostoucím využíváním dat a automatizace roste důraz na ochranu systémů, kvalitu dat i dlouhodobou technologickou připravenost. Součástí technologických strategií je proto nejen modernizace infrastruktury, ale také posilování bezpečnostních standardů a připravenost na nové typy digitálních hrozeb.
Veronika Brázdilová | Vodafone Czech Republic, viceprezidentka pro firemní zákazníky
„Jako technologická firma dlouhodobě podporujeme inovace a růst IT i AI talentů. Vítězné projekty třetího ročníku Digital Future Awards potvrzují, že má Česko v této oblasti obrovskou sílu. Řešení, která tady vznikají, přinášejí lidem pohodlí, efektivitu a skutečný dopad. Už dávno nejde o experimenty, ale o technologie, které mění každodenní fungování firem i veřejných institucí. Je inspirující sledovat, jak české týmy spojují nápad, technologii a odvahu posouvat věci dopředu. Přesně o to se ve Vodafonu snažíme každý den."
Vítězové jednotlivých kategorií získali balíček cen od partnerů soutěže zaměřený na další rozvoj jejich projektů a vizí – například konzultační IT služby v celkové hodnotě 200 000 Kč od společností SoftwareOne a Trustsoft, VIP prohlídku výrobních závodů Škoda Auto, mediální trénink od AMI Communications nebo roční členství v České inovační platformě. Finalisté se zároveň stanou součástí alumni komunity Digital Future Awards, která propojuje inovační lídry a umožňuje jim sdílet zkušenosti z technologických projektů. Vítěze navíc čeká Digital Future Trip od Vodafone Business – exkluzivní inovační exkurze s předními experty na umělou inteligenci, technologické inovace i leadership.
Soutěž se koná za podpory partnerů: Vodafone Business, SoftwareOne, Škoda Auto, MoroSystems, onsemi, TrustSoft, Direct People, ČSOB, IDC, inovační agentura JIC, Středočeské inovační centrum, Česká fintechová asociace, Česko.Digital, Byro. Mediálními partnery jsou CNN Prima NEWS, Finmag, ČTK Connect a AMI Communications.
Digital Future Awards každoročně oceňují nejzajímavější technologické projekty v Česku, které přinášejí inovace do byznysu, veřejné správy i každodenního života. Cílem soutěže je zviditelnit projekty, které pomocí digitalizace, dat a umělé inteligence zlepšují služby, zvyšují produktivitu a přinášejí konkrétní přínos uživatelům i organizacím. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Digital Leader, Excellent Experience, Inside Impact a Special Spark. Special Spark je zvláštní kategorií, ve které mediální porota ocenila vytrvalost, odvahu a konkrétní přínos digitální změny v obzvlášť náročných podmínkách.
Česká inovační platforma propojuje startupy, zavedené firmy a veřejné instituce s cílem usnadnit jejich spolupráci na konkrétních inovačních řešeních. Staví na strukturovaném matchmakingu a tematických setkáních a inspiruje se úspěšnými zahraničními modely, jako jsou Ignite Sweden, BIND Basque a Innovation Exchange Ireland. Platforma firmám pomáhá jasně definovat jejich inovační potřeby a efektivně vyhledává technologické partnery z řad startupů. Jejím cílem je přetavit potenciál spolupráce mezi ‘velkými’ a ‘malými’ v nové obchodní příležitosti, byznysový růst a lepší konkurenceschopnost české ekonomiky.
Zdroj: Digital Future Awards
https://digitalfutureawards.cz/