Coworking prodává prostor, virtuální sídlo prodává administrativní svobodu
Coworkingové centrum poskytuje fyzické zázemí – stůl, zasedačku, recepci, kávu. Virtuální adresa poskytuje něco jiného: registrační sídlo firmy, správu firemní pošty a legislativní náležitosti – bez jakékoliv fyzické přítomnosti. Podnikatel, který pracuje z domova, z kavárny nebo ze zahraničí, fyzický prostor nepotřebuje. Potřebuje spolehlivou adresu a okamžitý přehled o doručené korespondenci. Jsou to jednoduše dva různé produkty pro dva různé způsoby podnikání – a záměna jednoho za druhý vede k přeplácení za služby, které podnikatel ve skutečnosti nevyužije.
Co virtuální sídlo zahrnuje a co ne
MojeSidlo.cz zpracovává poštu prostřednictvím AI a OCR technologií s automatickou fotografií každé přijaté zásilky. Zákazník získá souhlas vlastníka nemovitosti automaticky do 5 minut od úhrady a celý proces zřízení virtuální adresy probíhá výhradně online – bez návštěvy pobočky, bez papírování, bez čekání. Fyzická přítomnost v Praze není potřebná ani při zřízení, ani při běžném provozu. Pro případ fyzického vyzvednutí zásilek provozuje MojeSidlo.cz jako jediný poskytovatel v regionu síť výdejních boxů ListoBOX dostupných 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naopak, podnikatel který potřebuje zasedačku, recepci nebo každodenní pracovní zázemí – ten sídlo hledá na nesprávném místě.
Kde se produkty liší i cenově
Cena virtuální adresy u MojeSidlo.cz začíná od 49 Kč měsíčně. Coworkingová centra účtují za virtuální sídlo jako doplňkovou službu výrazně více – a to bez digitálních nástrojů na správu pošty, které specializovaný poskytovatel standardně nabízí. Rozdíl není jen v ceně, ale především v tom, co zákazník za tuto cenu skutečně dostane. Skupinu tvoří MojeSidlo.sk – největší poskytovatel virtuálních sídel na Slovensku s více než 20.000 aktivními zákazníky k červenci 2026 a 14letou specializací výhradně na virtuální sídla.
Zdroj: MojeSidlo.cz
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