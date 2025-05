Visa a Ubisoft oznamují tříleté strategické partnerství

V rámci partnerství s Ubisoftem spustí Visa společné marketingové kampaně zaměřené na oblíbené hry, včetně nedávno uvedené edice Just Dance™ 2025.

V nadcházejících třech letech budou obě společnosti v rámci strategické spolupráce vyvíjet inovace, které překračují hranice herního světa, a to prostřednictvím různých společných iniciativ. Na oslavu uvedení Just Dance™ vznikne exkluzivní taneční choreografie, ve které se představí fotbalistka Kika Nazareth, členka týmu Visa.

Kimberly Kadlec, marketingová ředitelka Visa Europe, k partnerství uvedla: „Těší mě, že Visa prostřednictvím spolupráce s Ubisoftem vstupuje do světa her a nabídne držitelům karet a dalším zákazníkům exkluzivní možnosti. Je to začátek vzrušující cesty pro obě značky a těšíme se, co všechno přinese.“

Chris Early, SVP pro strategická partnerství a rozvoj podnikání ve společnosti Ubisoft, dodal: „Dnešním dnem začíná naše spolupráce s Visa, díky které přineseme držitelům Visa karet exkluzivní herní obsah. Brzy se podělíme o další novinky.“

Tato spolupráce navazuje na více než 40letou historii Visa v oblasti významného sponzorství a partnerství ve sportu a zábavě a nyní ji rozšiřuje i do herního průmyslu. Jejím cílem je přinášet silné zážitky klientům a držitelům svých karet.

O společnostech:

Visa:

Visa (NYSE: V) je světový lídr v oblasti digitálních plateb, který zajišťuje transakce mezi spotřebiteli, obchodníky, finančními institucemi a vládními organizacemi ve více než 200 zemích a teritoriích. Jejím posláním je propojit svět prostřednictvím nejinovativnější, nejspolehlivější, nejpohodlnější a nejbezpečnější platební sítě, která umožňuje jednotlivcům, firmám i ekonomikám prosperovat. Visa věří, že ekonomiky otevřené pro všechny zvyšují životní úroveň všech a že přístup je klíčovým základem budoucnosti finančních toků. Více na: https://www.visa.co.uk/ a Visa Navigate.

Ubisoft:

Ubisoft je tvůrcem světů, jehož cílem je obohacovat životy hráčů originálními a nezapomenutelnými zážitky. Týmy Ubisoftu po celém světě vytvářejí bohaté a rozmanité portfolio her, mezi které patří značky jako Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® a Tom Clancy’s The Division®. Prostřednictvím Ubisoft Connect mohou hráči využívat služby, které zlepšují jejich herní zážitek, získávat odměny a propojit se s přáteli napříč platformami. Díky předplatnému Ubisoft+ získávají přístup k rostoucímu katalogu více než 100 her a rozšíření. Ve fiskálním roce 2023–24 dosáhl Ubisoft čistých tržeb ve výši 2,32 miliardy eur. Více informací na: www.ubisoftgroup.com.

© 2024 Ubisoft Entertainment. Všechna práva vyhrazena. Ubisoft a logo Ubisoft jsou registrované ochranné známky v USA a/nebo dalších zemích.