Visa CZ/SK/HU Top Shop 2025 ukázal nejlepší tři prodejny ve střední Evropě

CZ: Nový "beauty" koncept jako komplexní zážitek
V Česku porotu nejvíce zaujal Bjut by Dr. Max. Toto zcela nové kosmetické centrum v OC Westfield Chodov ukazuje, kam se může beauty retail posouvat, když se propojí prémiový design, odborné poradenství, kosmetické služby a moderní zákaznický servis do jednoho funkčního celku. Nejde jen o nákup kosmetiky, ale o komplexní péči a zážitek, který nastavuje nový standard celému segmentu.
SK: Prodejna jako komunitní prostor
Na Slovensku zvítězilo iHRYsko v OC VIVO! Bratislava nabízející společenské stolní hry z celého světa. Dlouhodobě potvrzuje, že specializovaný retail může být zároveň silným komunitním místem. Možnost zahrát si hry přímo v prodejně, odborná asistence personálu i první Pokémon shop-in-shop na Slovensku vytvářejí prostředí, které zákazníky přirozeně vtahuje do dění.
HU: Kulturní pekárna pro čtenáře
V Maďarsku, konkrétně v Székesfehérváru, uspěl netradiční retailový koncept Már Vártalak (česky: "čekali jsme na tebe"), který spojuje pekárnu, kavárnu a knihkupectví do prostoru, kam lidé chodí např. i na swingové večery. Kromě samotné nabídky je fascinující hlavně důraz na komunitu, kulturní akce a budování místa, které lidi propojuje a vytváří atmosféru "třetího prostoru" mimo domov a práci. Vintage a skandinávské prvky navíc vytvářejí atmosféru klidu a přátelství.
Budoucnost retailu stojí na komunitě a zážitku
Právě podobné projekty ukazují, že budoucnost retailu nestojí pouze na ceně nebo sortimentu, ale stále více na schopnosti vytvářet vztah se zákazníkem, nabídnout něco navíc a budovat autentický zážitek.
"Jsem nadšený, že zvítězily unikátní butikové koncepty kreativních podnikatelů. Velké poděkování patří i společnosti Visa za podporu projektu už od covidu. Soutěž ukazuje to nejlepší z retailu ve střední Evropě a inspiruje celý trh," říká Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže.
Za každým absolutním vítězem stojí náročný celoroční proces hodnocení. Celá cesta začíná nominacemi od zákazníků a partnerů, po nichž následuje detailní prověření prodejen formou mystery shoppingu. Každý měsíc je oceněn jeden vítěz, z 12 finalistů pak odborná porota na začátku následujícího roku volí celkového vítěze roku, který je slavnostně vyhlášen v březnu.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.