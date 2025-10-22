Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year: Kde se rodí inspirace pro zákaznický zážitek

Praha 22. října 2025 (PROTEXT) - Maloobchod i bankovnictví se za poslední roky dramaticky proměnily. Zákazníci už nehledají jen produkt nebo službu, ale zážitek – něco, co je překvapí, ulehčí jim život a vyvolá pozitivní emoci. A právě tomu se věnují dvě prestižní soutěže, které propojují odborníky z obou světů: Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year.

Porotci obou soutěží se sešli v pražském Magenta Experience Center, aby sdíleli zkušenosti, diskutovali o trendech a nahlédli do zákulisí zákaznického zážitku očima odborníků. Společná snídaně nabídla prostor pro osobní setkání, navázání nových kontaktů i neformální diskusi o tom, kam se retail a bankovní služby posouvají. Soutěže totiž nejsou uzavřeným světem pro odborníky, ale živým prostorem, kde se inspirace šíří napříč trhem.

Akci moderovala Markéta Němcová z INSTORE CONSULTING EU, manažerka obou projektů, a Viktor Nábělek, obchodní ředitel Visa CZ, který v úvodu zdůraznil, že právě porotci dávají soutěžím jejich váhu: „Touto akcí bychom vám chtěli poděkovat, že jste si ve svých nabitých programech našli čas zhostit se úlohy porotců. Díky vám mají soutěže váhu, kultivují trh a pomáhají jej posouvat dál. Cílem dnešní akce je nabídnout prostor k osobnímu setkání a navázání nových kontaktů,“ uvedl.

Soutěže jako platforma pro sdílení inspirace

Atmosféra setkání jasně ukázala, že Visa Czech Top ShopVisa Bank Branch of the Year nejsou jen o slavnostním vyhlášení vítězů. Jejich skutečná hodnota spočívá v tom, že propojují odborníky z praxe a vytvářejí komunitu, která se dívá dopředu – k tomu, jak zlepšit zákaznickou zkušenost napříč odvětvími.

Porotci Visa Czech Top ShopVisa Bank Branch of the Year, mezi nimiž jsou zkušení manažeři z oblasti retailu, bankovnictví, marketingu i architektury prodejen, přinášejí do soutěží unikátní pohledy. Každý z nich hodnotí nejen vizuální stránku, ale i funkčnost, atmosféru, dostupnost a přístup personálu. Právě díky tomu soutěže dlouhodobě pomáhají identifikovat a oceňovat místa, kde zákazník opravdu cítí rozdíl.

Petr Dvořák, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a předseda poroty Visa Bank Branch of the Year řekl: „Rád bych poděkoval všem kolegům v porotě za jejich čas a energii. Naší společnou ambicí je hodnotit co nejobjektivněji a férově, abychom opravdu ocenili ty nejlepší. Věřím, že společně nastavíme vysoký standard, který posune soutěž i celý obor dál.“

Mezi dalšími porotci soutěží jsou například: 

  • Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO
  • Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin
  • Martina Sobková, šéfredaktorka magazínu Bankovnictví
  • Roman Kotlán, výkonný ředitel SBK
  • Stanislav Zrcek, jednatel Diebold Nixdorf
  • Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu skupiny COOP
  • Tereza Zavadilová, šéfredaktorka Newstream.cz
  • Michal Nebeský, člen představenstva Národní rozvojové banky?
  • Tomáš Prouza, prezident SOCR, viceprezident Hospodářské komory ČR
  • Eva Bláhová, partnerka v KPMG
  • Filip Vachovec, Prague Banking Club

Společnost Visa přitom nechce být jen partnerem soutěží, ale aktivním hybatelem inovací. Spojení odborníků z retailu a bankovnictví přináší cenný přesah – dva světy, které se dříve potkávaly jen okrajově, dnes čelí podobným výzvám: digitalizaci, automatizaci, personalizaci služeb a stále vyšším očekáváním zákazníků.

Trendy, které hýbou trhem

Diskuse během snídaně se točily kolem několika klíčových trendů, které budou v příštích letech formovat zákaznickou zkušenost:

  • Omnichannel přístup – zákazník očekává, že přechod mezi on-line a off-line prostředím bude zcela plynulý.
  • Personalizace – díky datům mohou firmy nabídnout služby a komunikaci „na míru“.
  • Design a atmosféra poboček – prostředí se mění z místa transakce na místo zážitku a inspirace.
  • Udržitelnost a společenská odpovědnost – hodnoty, které stále více ovlivňují zákaznickou loajalitu.

Tyto trendy nejsou jen teorií – inspektoři navštěvují prodejny a bankovní pobočky z celé České republiky každý měsíc. Z těchto návštěv sbírají podklady, které na konci roku předávají finálové porotě, jež na jejich základě rozhodne o vítězi. Díky jejich práci soutěže pravidelně mapují to nejlepší, co český trh nabízí.

Komunita, která inspiruje

Účast v soutěžích Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year není jen o tom získat ocenění. Znamená to být součástí komunity profesionálů, kteří sdílejí vášeň pro zákaznický zážitek, vzájemně se inspirují a společně posouvají standardy. Firmy, které se do soutěže zapojí, často zjišťují, že největším přínosem není samotný titul, ale zpětná vazba od porotců a možnost porovnat se s nejlepšími v oboru.

Jak zdůraznila Markéta Němcová, cílem soutěží je především kultivovat trh a motivovat firmy, aby se zákaznickému zážitku věnovaly strategicky a dlouhodobě. „Každá soutěž, která přináší konstruktivní pohled odborníků zvenčí, pomáhá firmám růst. A to je i náš cíl – podporovat značky, které chtějí být blíž svým zákazníkům,“ uvedla.

Proč soutěže zajímá veřejnost

Soutěže Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year ukazují, že i každodenní návštěva obchodu nebo pobočky může být zážitkem. Hledají místa, kde se lidé cítí vítaní, kde je obsluha profesionální a kde se spojuje design, technologie i lidský přístup.

Nejde jen o odborné hodnocení, ale o ocenění míst, která zlepšují naši běžnou zákaznickou zkušenost – od moderních prodejen po inovativní pobočky bank. Soutěže pomáhají zviditelnit inspirativní projekty napříč Českem a ukazují, že kvalitní služby nejsou jen doménou velkých značek.

Ať už jste zákazník, který má rád výjimečné obchody, nebo pracujete v týmu, který se snaží posouvat služby dál – můžete být součástí dění. Znáte prodejnu nebo pobočku, která by si zasloužila uznání? Nominujte ji! Právě díky nominacím veřejnosti se do soutěží dostávají příběhy a místa, která by jinak mohla zůstat skrytá.

 

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

