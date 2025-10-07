Visa Direct využívá stablecoiny k rychlejšímu financování firemních plateb

Způsob, jakým podniky financují přeshraniční platby, se brzy stane rychlejší, chytřejší a flexibilnější. Na konferenci SIBOS 2025 společnost Visa oznámila, že spustí pilotní projekt předfinancování stablecoinů prostřednictvím služby Visa Direct, který podnikům nabídne nový způsob globálního převodu peněz – uvolní likviditu a modernizuje finanční operace pro ekonomiku zaměřenou na digitální technologie.
Po desetiletí se přeshraniční převody peněz opíraly o pomalé a nákladné systémy, které vyžadují blokaci kapitálu předem. Tento pilotní projekt testuje stablecoiny jako nový zdroj financování. Cílem je zjednodušit procesy, umožnit rychlejší přístup k likviditě a poskytnout finančním institucím větší flexibilitu při správě přeshraničních převodů.
„Přeshraniční platby příliš dlouho uvázly v zastaralých systémech,“ řekl Chris Newkirk, prezident divize Commercial & Money Movement Solutions společnosti Visa. „Nová integrace stablecoinů do systému Visa Direct vytváří základ pro okamžitý pohyb peněz po celém světě a dává podnikům větší výběr v tom, jakým způsobem budou platit.“
Proč je to důležité
- Uvolnění likvidity: Předfinancování prostřednictvím stablecoinů zbavuje firmy nutnosti držet velké zůstatky ve fiatu, což umožňuje udržet kapitál v oběhu a zároveň zajistit pokrytí plateb.
- Modernizovaná pokladna: Instituce mohou převádět peníze během několika minut namísto několika dnů, což umožňuje dynamičtější a flexibilnější správu likvidity.
- Předvídatelnost: Stablecoiny poskytují konzistentní vrstvu pro vypořádání, což snižuje vystavení volatilitě místní měny a stabilizuje pokladní operace.
Jak pilotní projekt funguje
- Předfinancování stablecoiny: Firmy předfinancují Visa Direct prostřednictvím stablecoinů namísto fiatu, aby pokryly platby. Visa tyto stablecoiny považuje za „peníze na účtu“, takže jsou prostředky okamžitě k dispozici.
- Pro koho je určen: Banky, remitenty a finanční instituce, které potřebují rychlejší a flexibilnější správu likvidity v přeshraničním peněžním styku.
- Dostupnost: Visa spolupracuje s vybranými partnery, kteří splňují kritéria pilotního projektu. V roce 2026 plánujeme pilotní projekt rozšířit.
Pilotní projekt stablecoinu Visa Direct vychází z širšího závazku společnosti Visa budovat budoucnost pohybu peněz rychlejší, flexibilnější a přizpůsobenou digitálnímu světu. Visa pomáhá modernizovat přeshraniční platby pro firmy, finanční instituce a spotřebitele po celém světě díky kombinaci rozsahu a důvěryhodnosti své globální sítě s programovatelností blockchainu a díky partnerství s předními poskytovateli platebních služeb v oblasti předfinancování.
FAQ
Co je Visa Direct?
Visa Direct je platforma společnosti Visa pro platby v reálném čase, která umožňuje rychlé a bezpečné platby po celém světě.
Co je na tomto pilotním projektu nového?
Je to poprvé, co Visa Direct využívá stablecoiny. Firmy tak mohou předfinancovat Visa Direct nejen fiatem, ale i stablecoiny.
Dostávají příjemci stále tradiční peníze?
Ano. Příjemci mohou být vždy placeni v místní měně.
Proč právě teď?
Přeshraniční systémy byly vybudovány před desítkami let a stablecoiny mohou poskytnout nezbytnou modernizaci, díky níž budou platby rychlejší, levnější a programovatelné.
Komu to přinese výhody?
Bankám, poskytovatelům platebních služeb a podnikům s velkým objemem přeshraničních plateb, které vyžadují rychlejší a efektivnější správu likvidity.
Co bude následovat?
Očekává se, že počáteční pilotní projekt přejde do fáze omezené dostupnosti do dubna 2026.
O společnosti Visa
Společnost Visa (NYSE: V) je jedním ze světových lídrů v oblasti digitálních plateb a zpracovává transakce mezi spotřebiteli, obchodníky, finančními institucemi a vládami ve více než 200 zemích. Naším posláním je propojovat svět prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, která umožňuje jednotlivcům, podnikům a ekonomikám prosperovat. Ve společnosti Visa věříme, že inkluzivní ekonomika, která propojuje všechny a všude, přináší prospěch všem a zajišťuje budoucnost pohybu peněz. Chcete-li se dozvědět více, navštivte Visa.cz.