Visa Direct využívá stablecoiny k rychlejšímu financování firemních plateb

Autor:
  13:27
Praha 7. října 2025 (PROTEXT) - Přeshraniční platby procházejí zásadní modernizací díky Visa Direct, která nově nabízí předfinancování prostřednictvím stablecoinů.

Způsob, jakým podniky financují přeshraniční platby, se brzy stane rychlejší, chytřejší a flexibilnější. Na konferenci SIBOS 2025 společnost Visa oznámila, že spustí pilotní projekt předfinancování stablecoinů prostřednictvím služby Visa Direct, který podnikům nabídne nový způsob globálního převodu peněz – uvolní likviditu a modernizuje finanční operace pro ekonomiku zaměřenou na digitální technologie.

Po desetiletí se přeshraniční převody peněz opíraly o pomalé a nákladné systémy, které vyžadují blokaci kapitálu předem. Tento pilotní projekt testuje stablecoiny jako nový zdroj financování. Cílem je zjednodušit procesy, umožnit rychlejší přístup k likviditě a poskytnout finančním institucím větší flexibilitu při správě přeshraničních převodů.

„Přeshraniční platby příliš dlouho uvázly v zastaralých systémech,“ řekl Chris Newkirk, prezident divize Commercial & Money Movement Solutions společnosti Visa. „Nová integrace stablecoinů do systému Visa Direct vytváří základ pro okamžitý pohyb peněz po celém světě a dává podnikům větší výběr v tom, jakým způsobem budou platit.“

Proč je to důležité

  • Uvolnění likvidity: Předfinancování prostřednictvím stablecoinů zbavuje firmy nutnosti držet velké zůstatky ve fiatu, což umožňuje udržet kapitál v oběhu a zároveň zajistit pokrytí plateb.
  • Modernizovaná pokladna: Instituce mohou převádět peníze během několika minut namísto několika dnů, což umožňuje dynamičtější a flexibilnější správu likvidity.
  • Předvídatelnost: Stablecoiny poskytují konzistentní vrstvu pro vypořádání, což snižuje vystavení volatilitě místní měny a stabilizuje pokladní operace.

Jak pilotní projekt funguje

  • Předfinancování stablecoiny: Firmy předfinancují Visa Direct prostřednictvím stablecoinů namísto fiatu, aby pokryly platby. Visa tyto stablecoiny považuje za „peníze na účtu“, takže jsou prostředky okamžitě k dispozici.
  • Pro koho je určen: Banky, remitenty a finanční instituce, které potřebují rychlejší a flexibilnější správu likvidity v přeshraničním peněžním styku.
  • Dostupnost: Visa spolupracuje s vybranými partnery, kteří splňují kritéria pilotního projektu. V roce 2026 plánujeme pilotní projekt rozšířit.

Pilotní projekt stablecoinu Visa Direct vychází z širšího závazku společnosti Visa budovat budoucnost pohybu peněz rychlejší, flexibilnější a přizpůsobenou digitálnímu světu. Visa pomáhá modernizovat přeshraniční platby pro firmy, finanční instituce a spotřebitele po celém světě díky kombinaci rozsahu a důvěryhodnosti své globální sítě s programovatelností blockchainu a díky partnerství s předními poskytovateli platebních služeb v oblasti předfinancování.

FAQ

Co je Visa Direct?

Visa Direct je platforma společnosti Visa pro platby v reálném čase, která umožňuje rychlé a bezpečné platby po celém světě.

Co je na tomto pilotním projektu nového?

Je to poprvé, co Visa Direct využívá stablecoiny. Firmy tak mohou předfinancovat Visa Direct nejen fiatem, ale i stablecoiny.

Dostávají příjemci stále tradiční peníze?

Ano. Příjemci mohou být vždy placeni v místní měně.

Proč právě teď?

Přeshraniční systémy byly vybudovány před desítkami let a stablecoiny mohou poskytnout nezbytnou modernizaci, díky níž budou platby rychlejší, levnější a programovatelné.

Komu to přinese výhody?

Bankám, poskytovatelům platebních služeb a podnikům s velkým objemem přeshraničních plateb, které vyžadují rychlejší a efektivnější správu likvidity.

Co bude následovat?

Očekává se, že počáteční pilotní projekt přejde do fáze omezené dostupnosti do dubna 2026.

 

O společnosti Visa

Společnost Visa (NYSE: V) je jedním ze světových lídrů v oblasti digitálních plateb a zpracovává transakce mezi spotřebiteli, obchodníky, finančními institucemi a vládami ve více než 200 zemích. Naším posláním je propojovat svět prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, která umožňuje jednotlivcům, podnikům a ekonomikám prosperovat. Ve společnosti Visa věříme, že inkluzivní ekonomika, která propojuje všechny a všude, přináší prospěch všem a zajišťuje budoucnost pohybu peněz. Chcete-li se dozvědět více, navštivte Visa.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Den medu v Pardubicích láká na včelí produkty i lidovou zábavu

Milovníci medu, včel i řemesel si přijdou na své v sobotu 11. října 2025, kdy se v Kulturním domě Hronovická uskuteční 25. ročník Dne medu v Pardubicích.

7. října 2025  15:20

Resselovo náměstí provoní rybí speciality i kapří soutěž

Chrudimské Resselovo náměstí bude v sobotu 11. října od 9 do 12 hodin patřit milovníkům ryb a tradičních pochoutek.

7. října 2025  15:19

Lanškroun zve na výstavu linorytů

Multifunkční centrum LArt v Lanškrouně zve na vernisáž výstavy Políbeni múzou, která se uskuteční ve čtvrtek 9. října od 17 hodin. Výstava představí kolekci barevných linorytů grafika Pavla Piekara,...

7. října 2025  15:17

Oprava historického okresního domu ve Slaném má začít v lednu nebo v únoru

Oprava historického okresního domu ve Slaném na Kladensku má začít v lednu nebo v únoru. Jde o památkově chráněnou budovu, vznikne v ní kulturní a vzdělávací...

7. října 2025  13:33,  aktualizováno  13:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O víkendu se otevře pro veřejnost dálnice

Dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem se v sobotu otevře veřejnosti. Zpřístupněn bude zhruba tři a půl kilometrů dlouhý úsek mezi Lačnovem a téměř půlkilometrovou estakádou.

7. října 2025  15:14

Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá...

7. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Důležitá ulice v Praze 5 bude otevřena o dva měsíce dříve. Auta se do Peroutkovy vrátí už v pondělí

Rekonstrukce ulice Peroutkova, jedna z klíčových dopravních staveb v Praze 5, končí v dřívějším termínu. Původně se přitom počítalo s dokončením všech prací až v roce 2026.

7. října 2025  15:08

Klementinum

Výstava Kosmovy kroniky je k vidění v Praze 1 na Starém Městě v Klementinu na Mariánském náměstí.

vydáno 7. října 2025  15:03

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Prahu čekají v příštích letech velké stavební proměny. Nové metro, most, nádraží i celá čtvrť na Smíchově. Projekty za stovky miliard korun zvýší kvalitu dopravy i každodenní život obyvatel. Jak se...

7. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

V Kraslicích slouží první žena jako velitelka hasičů v Karlovarském kraji

Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v...

7. října 2025  13:25,  aktualizováno  13:25

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  14:54

Výpravná pohádka ve Frýdlantě

Klasickou pohádku se scénickou hudbou a písničkami uvidí v sobotu návštěvníci městského kina ve Frýdlantu.

7. října 2025  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.