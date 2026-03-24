Visa spouští v Evropě program Agentic Ready. Podnítí obchodování skrze AI agenty

V první fázi se Visa Agentic Ready zaměří na to, jak jsou banky na inovaci připravené. Poskytne jim jasně strukturovaný rámec pro testování a ověřování transakcí prováděných digitálními AI agenty. Testování proběhne v úzké spolupráci se společností Visa a vybranými obchodníky, aby bylo možné ověřit, jak mohou takové transakce fungovat bezpečně, ve velkém měřítku a v kontrolovaném produkčním prostředí.
Zapojené banky si tak přímo vyzkouší, jak mohou AI agenti na obchodních platformách bezpečně zahajovat a dokončovat transakce jménem spotřebitelů – a to při zachování důvěry, kontroly a ochranných mechanismů, na nichž síť Visa již dlouho stojí.
„Vzhledem k tomu, jak umělá inteligence čím dál víc ovlivňuje způsob, jakým lidé nakupují, musí se přizpůsobovat i platební systémy,“ uvedl František Jungr, ředitel produktové divize Visa pro střední a východní Evropu. „Program Visa Agentic Ready má evropským bankám nejprve pomoci připravit se na bezpečné a škálovatelné platby iniciované AI agenty postavené na infrastruktuře, které lidé již důvěřují,” dodal.
Design na míru pro Evropu stojí na již existujících základech
Přestože je Visa Agentic Ready globálním programem, jeho první spuštění proběhne v Evropě. Právě zde totiž široké využívání tokenizace, přístupových klíčů (passkeys) a pokročilých metod ověřování vytváří silný technologický základ pro obchodování pomocí AI agentů. Tyto technologie jsou navíc dobře zavedené i v rámci globální sítě společnosti Visa.
V počáteční fázi se bude testovat, jak platby prováděné AI agenty fungují v praxi – v reálném prostředí vydavatelů karet. První fáze pomůže ověřit, že takové transakce zůstávají bezpečné, spolehlivé a mohou probíhat bez problémů dál i ve velkém měřítku.
Od průpravy k reálnému nasazení
Zavedení obchodování prostřednictvím AI agentů v širokém měřítku vyžaduje koordinaci napříč celým platebním ekosystémem. Společnost Visa proto vítá, že se do programu Agentic Ready již zapojila řada jejích klientů.
Program umožňuje partnerům v kontrolovaném produkčním prostředí testovat platby prováděné AI agenty a ověřovat jejich fungování přímo v reálném provozu u vybraných obchodníků. Díky tomu mohou lépe pochopit, jak v praxi fungují platby iniciované AI agenty. Zároveň pomáhá posilovat důvěru v tyto nové způsoby placení, které se postupně posouvají od konceptu k reálnému využití.
Iniciativa je součástí širší vize společnosti Visa, která směřuje k inteligentnímu a programovatelnému obchodování. V něm důvěryhodné přihlašovací údaje a schopnosti platební sítě umožňují, aby se platby přizpůsobovaly potřebám, situaci i nastaveným pravidlům uživatele – bezpečně a flexibilně. S tím, jak se nákupní proces stále více automatizuje, tento přístup zajišťuje, že AI agenti mohou plynule jednat jménem spotřebitele, zatímco samotní lidé si nad svými transakcemi zachovávají jasnou a plnou kontrolu.
Mezi první partnery zapojené do programu Visa Agentic Ready patří Alpha Bank, Banca Transilvania, Bank Leumi, Bank of Cyprus, Bank of Valletta, Barclays, CAL, Commerzbank, Cornercard, DZ Bank, Erste Bank Oesterreich (součást Erste Group), Eurobank Limited, HSBC UK, MAX, Millennium BCP, Nationwide Building Society, Nexi Group, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank International, Revolut a Banco Santander. Další partneři se k programu připojí v průběhu jeho rozšiřování.
Program Agentic Ready navazuje na dosavadní spolupráci s partnery v Severní Americe, Asii a Tichomoří, na Blízkém východě a v Latinské Americe. Cílem je postupně přenést obchodování s využitím AI agentů do praxe a zpřístupnit ho lidem i firmám po celém světě.
Citace partnerů:
- Yaron Tiktin, zástupce generálního ředitele a vedoucí Divize pro spotřebitele, CAL: „V době, kdy umělá inteligence mění způsob, jakým lidé vyhledávají, hodnotí a porovnávají služby a produkty, se očekává, že agentní AI zásadně promění i způsob, jakým provádějí platby kartou. Zapojení společnosti CAL do programu Visa Agentic Ready přináší chytřejší, bezpečnější a plynulejší platební zkušenost a zároveň posiluje důvěru v digitální platební systémy. Tento krok představuje další milník ve budování spolehlivé a pokročilé infrastruktury pro novou generaci digitálního obchodování.“
- Panagiotis Divriotis, ředitel oddělení Karet a Osobních půjček, Alpha Bank: „Alpha Bank spolupracuje se společností Visa na programu Agentic Ready s cílem dále zlepšovat zákaznickou zkušenost při transakcích – aby byly rychlejší, chytřejší a bezpečnější. Tento krok je součástí našich dlouhodobých investic do špičkových technologií a potvrzuje závazek banky přinášet zákazníkům skutečnou hodnotu.“
- Oana Ilaş, zástupkyně generálního ředitele pro Retailové bankovnictví, Banca Transilvania: „V Banca Transilvania jsme hrdí, že se můžeme zapojit do programu Visa Agentic Ready a podílet se na utváření budoucnosti inteligentních a bezpečných plateb. S tím, jak obchodování řízené umělou inteligencí zrychluje, se zaměřujeme na to, aby z něj měli prospěch jak spotřebitelé, tak firmy – prostřednictvím plynulých, důvěryhodných a škálovatelných platebních řešení. Spolupráce se společností Visa a předními evropskými obchodníky nám umožňuje inovovat odpovědně a přinášet novou generaci plateb iniciovaných AI agenty do praxe.“
- Amir Rosen, ředitel pro umělou inteligenci, Bank Leumi: „Obchodování prostřednictvím AI agentů se rychle posouvá od konceptu k realitě. Díky spolupráci se společností Visa v programu Agentic Ready pomáhá Bank Leumi zajistit, aby se platby řízené umělou inteligencí rozvíjely způsobem, který propojuje inovace s důvěrou a bezpečností, na které jsou zákazníci ve finančním systému zvyklí.“
- Oliver Haibt, člen divizní rady, Commerzbank: „Agentní obchodování představuje důležitý milník ve vývoji digitálního obchodování. V Commerzbank jsme hrdí, že na této inovaci spolupracujeme se společností Visa.“
- Alessandro Seralvo, generální ředitel Cornercard: „Podpora této nové iniciativy společnosti Visa odráží naši ambici zůstat v čele inovací a neustále zlepšovat způsob, jakým naši držitelé karet platí a nakupují.”
- Dr. Imke Jacob, generální ředitel DZ BANK AG: „Obchodování prostřednictvím AI agentů zásadně mění způsob, jakým lidé platí. Spoluprací se společností Visa chceme pomáhat utvářet tento nový směr a přinášet inovace, které našim zákazníkům nabídnou chytřejší a plynulejší platební zkušenost.“
- Max Clary und Aldringen, obchodní ředitel Erste Bank Oesterreich: „Jako rakouský lídr v oblasti inovací se soustředíme na to, abychom našim klientům nabízeli bezpečná, smysluplná a moderní řešení, která jim usnadňují každodenní bankovní zkušenost. Nakupování prostřednictvím AI agentů vnímáme jako další slibný krok ve vývoji digitálního nakupování. Vidíme v něm velký potenciál, jak reagovat na měnící se očekávání našich klientů v stále více digitálním světě.“
- Sagit Dotan, generální ředitelka, Max: „Jde o významný krok pro celé odvětví a jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto pilotního projektu. MAX spolupracuje se společností Visa na programu Agentic Ready s cílem přinášet našim zákazníkům více hodnoty, větší jednoduchost a více inovací. Vstupujeme do nové éry, ve které agentní obchodování mění způsob, jakým lidé vybírají a realizují své nákupy, a společně se společností Visa vytváříme novou generaci chytrých, snadno použitelných a posilujících zákaznických zkušeností.“
- Christian Segersven, obchodní ředitel, Issuing Solutions, Nexi Group: „Vstupujeme do nové éry, ve které má umělá inteligence potenciál zásadně proměnit platební ekosystém a přinést zákazníkům ještě větší hodnotu. S rostoucí komplexitou tohoto prostředí zároveň roste tlak na banky i firmy, aby přicházely s pokročilými řešeními pro vydávání karet připravených na agentní platby. Nexi si klade za cíl zůstávat lídrem v oblasti platebních inovací a aktivně spoluutvářet budoucnost agentních plateb v Evropě. Naše partnerství se společností Visa tuto strategii dále posiluje a potvrzuje naši vedoucí roli v rozvoji digitálního obchodu.“
- Rom Jackson, vedoucí produktového oddělení (Card Payments), Revolut: „S tím, jak se umělá inteligence stále více zapojuje do procesu nakupování, je potřeba, aby se tomu přizpůsobovala i samotná platební infrastruktura. Díky spolupráci se společností Visa na rozvoji obchodování prostřednictvím AI agentů zajišťujeme, že jak lidé, tak AI agenti mohou provádět bezpečné, rychlé a spolehlivé platby kartami Revolut Visa. Jsme hrdí, že můžeme s Visa na tomto projektu spolupracovat a umožnit našim zákazníkům naplno využívat potenciál umělé inteligence, aniž by se měnila úroveň bezpečnosti, kterou od plateb očekávají."
Zájemci o účast v programu Visa Agentic Ready mohou kontaktovat svého account manažera Visa a požádat o další informace.
