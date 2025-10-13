Visa už odhalila podvody za více než miliardu dolarů

Každý den jsou podvody sofistikovanější a rozšířenější, mimo jiné díky rychlému rozvoji umělé inteligence. Oddělení Visa Scam Disruption drží krok tím, že využívá AI pro dobrou věc – ve spojení s odbornými znalostmi svých lidí – aby dokázala odhalit komplexní, škodlivé podvody a zastavit je ještě předtím, než zasáhnou potenciální oběti.
Mezi nejnovější příklady činnosti týmu patří:
- Odhalení podvodných obchodníků: V Evropě tým Scam Disruption pracoval na odhalení a zneškodnění rozsáhlé sítě tisíců podvodných obchodníků působících v EU a Severní Americe. Více než 1000 z nich se zaměřovalo na držitele karet pomocí různých metod – od zveřejňování falešných QR kódů a sociálního inženýrství až po klamavé vyskakovací reklamy, které měly přimět spotřebitele k zadání údajů o jejich platební kartě. Tato síť byla zodpovědná za více než 44 milionů dolarů nahlášených podvodů – avšak po spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a poskytovateli platebních služeb se nám podařilo celou síť zlikvidovat.
"Ve Visa denně sledujeme, jak se prostředí platebních hrozeb vyvíjí. Jsem hrdý na to, že mohu vést pokračující úsilí společnosti Visa v boji proti podvodníkům. Podvody se dotýkají lidí osobně – mohou mít dlouhodobý finanční i psychologický dopad na jednotlivce i rodiny. Odhalení pokusů o podvody v hodnotě 1 miliardy dolarů je významným milníkem, ale je to teprve začátek. Náš tým každý den myslí na lidi, kteří se stávají cílem – ať už hledají lásku, rezervují si vysněnou dovolenou nebo rozjíždějí nové podnikání – a děláme vše pro to, abychom je ochránili," uvedl Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.
Společnost Visa zároveň posílila jeden ze svých klíčových programů na ochranu svého ekosystému, Visa Integrity Risk Program, který dále podporuje bankovní klienty při odhalování klamavých praktik obchodníků. Boj proti podvodům vyžaduje spolupráci napříč celým ekosystémem a komplexní přístup, který klade stejně velký, ne-li větší, důraz na prevenci než na samotné řešení následků.
"Visa bude i nadále investovat do technologií, odborníků i naší globální sítě, abychom mohli podvody odhalovat včas – bez ohledu na to, odkud pocházejí nebo na koho cílí – a úzce spolupracovat s partnery a klienty na jejich rychlém zastavení," dodal Polák.
Další informace o tom, jak společnost Visa odhaluje podvody po celém světě, najdete zde.
