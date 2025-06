VISEGRÁDSKÝ FOND OSLAVIL 25 LET PODPORY SPOLUPRÁCE A SOLIDARITY VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Mezi čestnými hosty večera byli prezident Slovenské republiky, Peter Pellegrini, ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky, Juraj Blanár, ministr zahraničních věcí České republiky, Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí a obchodu Maďarska, Péter Szijjártó, a státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Polské republiky, Władysław Teofil Bartoszewski.

Ve slavnostních projevech zaznělo ocenění dlouholeté činnosti Visegrádského fondu, který již čtvrtstoletí podporuje přeshraniční spolupráci v oblastech kultury, vzdělávání, výzkumu a občanského zapojení. Prezident Pellegrini vyzdvihl význam Fondu jako jedinečného nástroje, který "spojuje lidi napříč hranicemi a přispívá k budování důvěry a porozumění mezi národy střední Evropy."

Ministr Blanár připomněl historický kontext vzniku Fondu: "Když byl Mezinárodní visegrádský fond zakládán, nešlo jen o naplňování oficiálních dohod. Zakladatelé cítili potřebu posílit lidské, kulturní a komunitní vazby – nejen mezi vládami, ale především mezi samotnými občany. Právě to bylo klíčem k překonávání dávných rozporů a k budování důvěry." Zároveň ocenil přístup Fondu, který vychází z občanské iniciativy a umožňuje neziskovým organizacím, univerzitám, samosprávám a kulturním institucím realizovat projekty s reálným dopadem na rozvoj regionu.

Ministr Lipavský ve svém vystoupení ocenil jedinečnou roli Fondu v regionu: "Mezinárodní visegrádský fond by měl i nadále působit jako zprostředkovatel, facilitátor a poradce při vytváření projektových záměrů. Je důležité, abychom se jako region nadále soustředili na hledání společných zájmů, které občanům ukážou, že máme více společného, než si často uvědomujeme. Aktivity Fondu by měly obohacovat každodenní život lidí, posilovat jejich hrdost na náš region a zároveň zvyšovat jejich sebevědomí doma i na mezinárodní scéně."

Ministr Szijjártó ve svém projevu poukázal na strategickou úlohu střední Evropy v budoucnosti: "Abychom byli jako region v budoucnu silnější, musíme naplno využít svůj geografický potenciál. Visegrádský fond může aktivně přispívat k propojování prostřednictvím podpory projektů v oblasti hospodářství, vědy nebo inovací. Střední Evropa se může stát přirozeným styčným bodem mezi Východem a Západem."

Státní tajemník Bartoszewski reagoval na aktuální politickou situaci, potřebu spolupráce v regionu a zároveň vyzdvihl význam Fondu jako stabilního prvku regionální spolupráce: "Mezinárodní visegrádský fond je živoucím důkazem toho, že spolupráce je možná i v náročných časech. Jeho hodnota spočívá ve schopnosti přetavit společné historické zkušenosti – od transformace komunismu k demokracii, přes integraci do EU až po kulturní blízkost – do konkrétních projektů. A to i při respektování národních rozdílů."

Součástí večera bylo i slavnostní vyhlášení vítěze Projekt roku 2024, která byla letos věnována památce bývalého prvního českého výkonného ředitele Visegrádského fondu, diplomata Petra Vágnera. Vítězný projekt byl vybrán veřejným hlasováním ze čtyř nominovaných grantových projektů – po jednom z každé země V4. Nejvíce hlasů získal projekt Obnova vody na Ukrajině, realizovaný Debrecínskou univerzitou a jejími partnery, který odráží pokračující solidaritu visegrádských zemí s Ukrajinou.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.