VITA Písnice nabízí první revitalizované byty v novém standardu

Zmodernizované bytové jednotky se nacházejí ve čtyřech domech a nabízejí dispozice od 1+kk do 3+1, ve vybraných případech s balkonem či lodžií. Součástí každého bytu je sklepní kóje. Rozsah úprav vychází ze stavu konkrétní jednotky. Některé byty prošly kompletní rekonstrukcí, u dalších byla obnovena například elektroinstalace, podlahy, koupelny nebo dveře.
Součástí aktuálních změn je také revitalizace místního klientského centra, které zajišťuje správu nájemních vztahů, komunikaci s nájemníky i zájemci o bydlení.
Akvizici písnického sídliště dokončila skupina SATPO ve spolupráci s investiční skupinou WOOD & Company v červnu 2026. Již při změně vlastnictví představila záměr postupně obnovovat stávající bytový fond a současně připravovat dlouhodobý rozvoj území. Uvedení prvních bytů po kompletní rekonstrukci s novým standardem na trh je jedním z prvních viditelných výsledků tohoto záměru.
„VITA Písnice je dlouhodobý projekt, který staví na kvalitách stávající lokality a postupně rozvíjí její další potenciál. Dokončení prvních bytů ukazuje, že se naše vize začíná promítat do konkrétních kroků. Při další přípravě chceme respektovat charakter místa, existující vazby a zároveň vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení, služby a veřejný prostor,“ říká Karel Buriánek, investiční manažer skupiny SATPO.
VITA Písnice navazuje na přednosti lokality, mezi které patří promyšlená urbanistická struktura, dostatek vzrostlé zeleně a blízkost přírodního parku Modřanská rokle. Dlouhodobá koncepce propojuje modernizaci stávajících bytových domů s kultivací veřejného prostoru a citlivým rozvojem nové výstavby a občanské vybavenosti.
Cílem je postupně rozvíjet Písnici jako moderní městskou čtvrť pro současné i budoucí obyvatele.
Více informací o aktuální nabídce bytů: www.vita-pisnice.cz
Zdroj: SATPO management, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60014.