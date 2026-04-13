VITAL MedTech představila na CMEF 2026 řešení pro zdravotnické systémy

Autor:
  14:27
Šanghaj (Čína) 13. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Prolomení slabin u základních komponent pro medicínské zobrazování: Společnost VITAL MedTech představila na CMEF 2026 řešení vertikální integrace od materiálů až po zdravotnické systémy

Na veletrhu CMEF 2026 představila společnost VITAL MedTech, zdravotnická divize společnosti VITAL MATERIALS, celou řadu inovací založených na svých klíčových polovodičových technologiích. Předvedla svou plnou vertikální integraci v oblasti základních materiálů, čipů a zdravotnických systémů.

Technologický průlom: Zvládnutí technologie vývoje základních komponent

Celosvětová technologie lékařského zobrazování přechází od digitalizace k přesnosti. Odborníci poukazují na to, že budoucnost lékařského zobrazování spočívá ve schopnosti zachytit slabé vitální signály. Tato schopnost je přímo závislá na fyzikálních vlastnostech předních detektorů.

Odvětví lékařského zobrazování se celá léta potýkalo s velkou závislostí na externích dodávkách základních komponent špičkových zobrazovacích systémů. S využitím svých odborných znalostí v oblasti polovodičových materiálů první až čtvrté generace transformuje společnost VITAL MedTech výhody polovodičů v hmatatelnou klinickou hodnotu v oblasti lékařského zobrazování.

Vertikální integrace: Od materiálů ke zdravotnickým systémům

Na veletrhu CMEF 2026 zdůraznila společnost VITAL MedTech své klíčové technologie postavené na polovodičích, jako jsou CZT, SiC a InP, a prokázala tak svou plnou vertikální integraci.

Diagnostika zaměřená na přesnost: Detektory CZT, které byly vyvinuty interně, překonávají fyzikální omezení tradičních scintilačních detektorů a umožňují zachytit každý foton rentgenového záření, což přináší vyšší energetické rozlišení.

Špičková magnetická rezonance: Díky využití technologie polovodičů s širokým pásmem dosahuje gradientní zesilovač s jednotkami SiC extrémně nízkých spínacích ztrát a odezvy na úrovni nanosekund, což výrazně zvyšuje rychlost přeběhu a účinnost tepelného řízení. To je základem pro systémy MRI s nízkým/nulovým obsahem helia se zvýšenou rychlostí skenování a schopností zobrazování na úrovni milisekund.

Inteligentní řetězec zobrazovacích dat: Díky technologii optoelektronického společného balení InP realizovala společnost VITAL MedTech ultrarychlou cestu přenosu dat, která řeší přetížení dat pro obrovské soubory dat, a umožňuje tak zpracování nezpracovaných dat v reálném čase v rozsahu PB.

Posílení klinické praxe: Pro lepší péči o pacienty

Pan Zhu Shihui, zakladatel a předseda představenstva společnosti VITAL MATERIALS, při zahájení uvedl: „Polovodiče jsou základem špičkového lékařského vybavení. Naším cílem není jen vyrábět zařízení, nýbrž dodávat přesnější klinické nástroje díky inovacím v oblasti materiálových věd a tím posouvat kvalitu zdravotní péče."

Odborníci poznamenali, že model celého průmyslového řetězce společnosti VITAL MedTech překonává úzké hrdlo efektivity tradičního výzkumu a vývoje. Přináší rychlejší transformaci vědeckých výsledků a nové cesty vývoje pro odvětví vyrábějící špičkové zdravotnické vybavení.

Společnost VITAL MedTech transformuje tyto základní technologie do řešení pro různé klinické scénáře, čímž zajišťuje, že z technologických inovací bude mít prospěch více pacientů.

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954435/image1.jpg

Kontakt: WuYuman, yuman.wu@alltechmed.com, 15828073196

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Soud poslal do vazby podezřelé z výbuchu bankomatů, část peněz stihli utratit

Policisté přivádějí podezřelé z vykradení dvou pražských bankomatů k soudu,...

Obvodní soud pro Prahu 10 v pondělí rozhodl o vazbě pro trojici pachatelů podezřelých, že začátkem dubna vyloupili za pomoci výbušnin dva bankomaty poblíž pražského Obchodního centra Opatovská. Škoda...

13. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  14:41

Praha koupí zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech, rozhodli radní

Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)

Marně se stát snažil prodat v aukcích veleslavínský zámek za téměř 600 milionů korun. Podobně se mu dlouhodobě nedařilo najít kupce na ikonický objekt na východní straně náměstí Míru, novorenesanční...

13. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  14:33

Rekonstrukce uzavřela Palackého ulici v Novém Boru

13. dubna 2026  14:32

Plzeň dala předláždit nejfrekventovanější pěší zónu v historickém centru

ilustrační snímek

Nejfrekventovanější pěší zóna v historickém centru Plzně má nový povrch. Správci městských sadů a komunikací dali předláždit poškozené části v sadovém okruhu....

13. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

VITAL MedTech představila na CMEF 2026 řešení pro zdravotnické systémy

13. dubna 2026  14:27

Na Posázavský pacifik vypíšou nový tendr, zahrnuje nákup vlaků i prodloužení provozu

Posázavský pacifik. U Žampachu přejedete také po nejvyšším kamenném železničním...

Praha plánuje spolu se Středočeským krajem vypsat tendr na provoz vlakových linek na trati z Prahy do Čerčan s odbočkou do Dobříše po prosinci 2029, kdy skončí stávající smlouva. V pondělí to...

13. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  14:23

„Stíhat seniory je otřesné.“ Exdůstojníky StB potrestali za šikanu chartisty

Obžalovaný Rudolf Peltan na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1 (12 .listopadu...

Za pronásledování člena Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a signatáře Charty 77 Karla Freunda v pondělí Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  14:18

Kamionů jezdí v kraji čím dál víc. Při opravě ostravské D1 hrozí dopravní kolaps

Kamiony vedle sebe zůstaly stát před železničním přejezdem. Za nimi stála...

Nákladní doprava na moravskoslezských dálnicích roste čtyřikrát rychleji, než je celostátní průměr, což v kombinaci s chystanou opravou zvlněné dálnice D1 v Ostravě hrozí fatálním dopravním kolapsem....

13. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize

Martin Kuba a Martin Netolický stvrzují spolupráci. Stejná vize spojila hnutí...

Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se domluvilo na spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického v podzimních komunálních volbách. Oba subjekty zvažují společný...

13. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  14:02

Most opraví hokejbalové hřiště v rekreačním areálu u jezera Benedikt

ilustrační snímek

Most opraví hokejbalové hřiště v rekreačním areálu u jezera Benedikt. Nová bude také tribuna, basketbalové koše nebo mantinely. Po rekonstrukci bude hřiště...

13. dubna 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

U Brzkova na Jihlavsku likvidují hasiči požár trávy a lesa na třech hektarech

ilustrační snímek

U Brzkova na Jihlavsku likvidují hasiči požár trávy a mladého lesa na třech hektarech pozemků. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu z možných čtyř,...

13. dubna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Zoo Zlín pořídila pro tygřici Sambu nového nápadníka, je to dvouletý krasavec

Naděje pro ohrožený druh. Zoo Zlín přivítala samce tygra ussurijského, jmenuje...

Zlínská zoologická zahrada má nového samce tygra ussurijského. Jmenuje se Ambasador a na Moravu přicestoval v březnu z Německa. Stane se novým partnerem sedmileté tygřice Samby, s níž bude sdílet...

13. dubna 2026  13:52

