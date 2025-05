Vítězka Miss ČR veze ze světové soutěže bronz

„Jela jsem si tam tak nějak pro to třetí místo a pro titul Miss Bikiny a vlastně to dopadlo, za což jsem neskutečně šťastná,“ svěřila se Karin po návratu z Turecka. Světová soutěž Miss Aura International probíhala od 11. do 25. května, kdy proběhlo slavnostní vyhlášení vítězek. Soutěž vyhrála reprezentantka Filipín, Krishan Pauline Alerre, druhé místo získala Miss Rumunska Andreea Kira a třetí pozici ovládla právě Karin Bacilková.

„Bylo to časově hodně náročné, každý den jsme měly nějaký zajímavý program,“ popisuje Karin náročnost dvoutýdenního pobytu. Soutěžící dívky prošly před samotným finále sérií vyřazovacích kol. Soutěžící dívky se o postupu do semifinálové TOP20 dozvěděly tři dny před slavnostním finále.

„Semifinále probíhalo tak, že jsme měly country representation, v rámci které jsme představovaly, odkud jsme,“ vysvětluje Karin průběh semifinále. Následovaly disciplíny jako plavky a večerní šaty, ale také intelligence round a rozhovory. Během semifinále se vyhlašovaly tituly TOP10 z inteligence a TOP10 v kategorii Bikini, ve které se Karin také umístila.

Součástí programu byla také prezentace národních kostýmů. „Obecně se jim líbily takové ty velké a výrazné kostýmy,“ komentuje hodnocení poroty. Přestože se její krásný český kroj nedostal do TOP10, Karin jeho krásu ocenit uměla. V této kategorii zvítězila reprezentantka Indonésie se svým tradičním národním kostýmem.

Skvostné modely pro Karin zajistili například návrháři Šárka Ordošová a Miroslav Michael Knot. Další zapůjčil e-shop MiaDresses. S péčí o vzhled jí pomáhá brněnský kadeřnický a kosmetický salon Galapy, který poskytuje nejen kosmetické služby a péči o vlasy, ale také manikúru, pedikúru, lifting řas a celou řadu dalších zkrášlujících procedur.

Program však nebyl pouze o soutěžení. „Doprovodné aktivity byly skvělé. Jeden den jsme si užily výlet na lodi, mohly jsme se i potápět. Také tam byl sportovní den - mohly jsme si zacvičit jógu, surfovat nebo mít lekci boxu,“ vzpomíná. Soutěžící byly v rámci aktivit rozděleny do několika skupin, protože jich v celkovém počtu soutěžilo kolem 45. Během soutěže odstoupila zástupkyně Koreje, některé dívky naopak přijížděly až v průběhu soutěže.

„Co se týče kolektivu, tak jsem měla opravdu štěstí,“ chválí Karin atmosféru mezi soutěžícími. Zvláště si pochvaluje přátelství s Andreou Kirou z Rumunska, která se nakonec umístila na 2. místě. „Hodně jsme se skamarádily s Kirou, se kterou jsme jely spolu už z letiště, byli jsme taková blonďatá dvojčátka. Vlastně jsme tam spolu byly od úplného začátku až po korunku.“ Pokoj Karin sdílela s bývalou Miss World Latvia. „Ta byla úplně úžasná, myslím, že lepší spolubydlící jsem ani mít nemohla. Měla spoustu zkušeností, takže jsme si je vzájemně sdílely a bylo to moc příjemné.“

Cesta do samotného finále byla pro Karin ještě náročnější než pro ostatní: „Poslední tři čtyři dny jsem měla horečky, musela i vynechat jeden z nácviků, protože jsem nedokázala ani vyjít z pokoje.“ I přes tyto nepříjemnosti se naše reprezentantka zvládla probojovat do TOP20, překonala i disciplínu v plavkách a postoupila i do TOP10 ve večerních šatech. „Po TOP10 se čekalo strašně dlouho a pak se konečně vyhlásilo TOP5 postupujících dívek. Pak následovalo kolo s otázkami.“ Nakonec Karin získala titul 2nd runner up, což znamená třetí místo.

Jak Karin shrnuje celou svou účast v soutěži? „Já jsem tam jela hlavně nasbírat zkušenosti, protože to byla moje první mezinárodní soutěž a jela jsem tam s tím, že si užiju každou minutu a tím, že jsem tam byla i s těmi holkami, které byly skvělé. Odvážím si také skvělé vzpomínky a jsem hrozně moc ráda, že se to povedlo.“

