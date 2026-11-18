Ceny Stevie pro ženy v podnikání, nejprestižnější světová ocenění pro podnikatelky, manažerky, zaměstnankyně a organizace, které vedou, oznámily vítězky za rok 2026.
Ceny Stevie pro ženy v podnikání jsou mezinárodní soutěží pořádanou tvůrci Amerických cen za podnikání® a Mezinárodních ocenění v oblasti podnikání®. Cena Stevie je všeobecně považována za nejprestižnější podnikatelské ocenění na světě.
Finalistky soutěže pro rok 2026 byly oznámeny v září. Umístění finalistek v kategoriích zlatá, stříbrná a bronzová Cena Stevie bylo zveřejněno na slavnostním galavečeru v newyorském hotelu Marriott Marquis v pondělí 16. listopadu. Předávání cen, které bylo živě vysíláno prostřednictvím platformy Vimeo, se zúčastnilo více než 480 nominovaných vedoucích pracovnic a jejich hostů.
Soutěž v roce 2026 přilákala více než 1 500 nominací podaných organizacemi a jednotlivci z 56 zemí. Vítězové byli oceněni za úspěchy ve více než 100 kategoriích. Byly to hlavně Manažerka roku, Podnikatelka roku, Nejinovativnější společnost roku, Startup roku a Pracoviště roku vedené ženami. O vítězích zlatých, stříbrných a bronzových Cen Stevie rozhodlo více než 210 obchodních vedoucích pracovníků z osmi specializovaných porot.
Hlavní trofeje Stevie byly předány pěti organizacím, které do soutěže přihlásily nejlepší soubor příspěvků, a to buď svým jménem, nebo jménem jednoho či více klientů. O tato ocenění nelze přímo žádat. Hlavní vítězové byli určeni na základě celkového počtu zlatých, stříbrných a bronzových Cen Stevie získaných v soutěži, přičemž zlatá Cena Stevie se počítá jako 3 body, stříbrná jako 2 body a bronzová jako 1,5 bodu.
Vítězové Hlavních trofejí Stevie za rok 2026, seřazení podle počtu bodů v sestupném pořadí, jsou následující:
- Award Writing Services, se 122 body za 11 zlatých, 19 stříbrných a 24 bronzových Cen Stevie získaných vlastním jménem i jménem klientů
- IBM, celosvětově, se 43 body za pět zlatých, 11 stříbrných a 4 bronzové ceny
- Cherishers 811 CIC, Rugeley, Staffordshire, Spojené království, se 42,5 body za dvě zlaté, 10 stříbrných a 11 bronzových Cen Stevie
- Purpol Marketing, Chippenham, Spojené království, se 42 body za tři zlaté, 12 stříbrných a šest bronzových Cen Stevie
- The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, Wyoming, USA, s 30,5 body za čtyři zlaté, sedm stříbrných a tři bronzové Ceny Stevie
Vítězové zlatých, stříbrných a bronzových Cen Stevie za rok 2026 představují rozmanitou skupinu velkých i malých organizací z celého světa. Mezi významné vítěze zlatých Cen Stevie v letošním ročníku patří:
- Surbhi Dhirová, vedoucí oddělení finančních služeb, bankovnictví a kapitálových trhů, Capgemini, Toronto, Kanada, v kategorii Manažerka roku – obchodní služby – více než 2 500 zaměstnanců.
- Marina Vernettiová, provozní ředitelka pro Evropu, Spojené království a Afriku, Genpact, Bukurešť, Rumunsko, v kategorii Manažerka roku – obchodní služby – více než 2 500 zaměstnanců.
- Olanda Sharp-Buckleyová, viceprezidentka Dell Learning Organization, Dell Technologies, Austin, Texas, USA, v kategorii Manažerka roku – obchodní služby – více než 2 500 zaměstnanců.
- Eman Al Amriová, ředitelka Al Jazeera Media Institute, Dauhá, Katar, v kategorii Manažerka roku – státní správa nebo neziskový sektor – 11 až 2 500 zaměstnanců.
- Kübra Kalyoncuová, předsedkyně představenstva společnosti Kalyon PV Solar Technologies, Ankara, Turecko, v kategorii Nejinovativnější žena roku – průmysl.
- Carla Moreno Gamboaová, Netforce GS, Lima, Peru, v kategorii Vedoucí pracovnice roku v oblasti kyberbezpečnosti.
- Turkcell, Istanbul, Turecko, za úspěchy ve vzdělávání dívek a mladých žen.
- Kyndryl, New York, New York, USA, za úspěchy ve vzdělávání dívek a mladých žen.
- Intel Foundry, Santa Clara, Kalifornie, USA, za úspěchy v marketingu – v oblasti B2B.
- Dell Technologies, Austin, Texas, USA, za vynikající inovace v oblasti umělé inteligence (na úrovni organizace).
- National Talents Company, Dubaj a Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty, za nejrychleji rostoucí společnost roku vlastněnou nebo vedenou ženami.
- Rada žen v podnikání v Bulharsku, Sofie, Bulharsko, za organizaci roku – vládní nebo neziskové – do 10 zaměstnanců.
- Forma Makina, Istanbul, Turecko, za manažerský tým roku v organizaci vlastněné nebo vedené ženami – více než 10 zaměstnanců.
- Access Offshoring, Brisbane, Austrálie, za nejlepší řešení v oblasti lidských zdrojů a pracovní síly založené na umělé inteligenci.
- FGX Strategic Solutions for Law Firms, Sao Paulo, Brazílie, za úspěch v oblasti inovací v oblasti umělé inteligence na úrovni oddělení.
Mezi organizace, které získaly více než dvě zlaté Ceny Stevie, kromě výše zmíněných hlavních vítězů, patří:
- 4 Voices, Morningside, Queensland, Austrálie
- Access Offshoring, Brisbane, Austrálie
- Avahi Inc., San Francisco, Kalifornie, USA
- BELBIM, Istanbul, Turecko
- Cadence Speaker Academy, Billings, Montana, USA
- Mezinárodní letiště Cleveland Hopkins, Cleveland, Ohio, USA
- Dr. Hala El-Wakeel, National Talents Company a Univerzita imáma Abdulrahmána bin Fajsala – Fakulta designu, Dammám, Východní provincie, Saúdská Arábie
- Domtar, Fort Mill, Jižní Karolína, USA
- Ebebek Magazacilik A.Ş., Ataşehir/Istanbul, Turecko
- Ebony Bunz Creative, North Lakes, Queensland, Austrálie
- Elephant in the Room Consulting, Carindale, Queensland, Austrálie
- Epique Realty, Houston, Texas, USA
- HALKBANK, Istanbul, Turecko
- Innovative Leadership Institute, Columbus, Ohio, USA
- Intel Foundry, Santa Clara, Kalifornie, USA
- Kalyon PV Solar Technologies, Ankara, Turecko
- Lead & Empower Her, Coronado, Kalifornie, USA
- LickYourPhone Media, Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie
- Light Source Communications (LSC), Southgate, Michigan, USA
- Miles for Smiles Cancer Foundation, Kamloops, Britská Kolumbie, Kanada
- National Talents Company, Al-Chubar, Východní provincie, Saúdská Arábie
- Qnovo, Milpitas, Kalifornie, USA
- ShellShocked Media, Gold Coast, Queensland, Austrálie
- SnoozeShade, Londýn, Velká Británie
- Supernal World Creations, Naples, Florida, USA
- Teeny Tiny Homes, Brisbane, Queensland, Austrálie
- The Audacious Agency, Maroochydore, Queensland, Austrálie
- The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, Wyoming, USA
- TheSmartInteractive, Istanbul, Turecko
- ThriveAxis®, Vancouver, Washington, USA
- UnitedHealthcare Consumer Services, Eden Prairie, Minnesota, USA
- Viderity, Leesburg, Virginie, USA
Úplný seznam vítězů Cen Stevie podle kategorií najdete na http://women.stevieawards.com/.
O Cenách Stevie
Od roku 2002 patří Ceny Stevie mezi přední světové programy podnikatelských ocenění, které uznávají vynikající úspěchy na pracovištích po celém světě. Název „Stevie" je odvozen od řeckého slova stephanos, což znamená „korunovaný".
Ceny Stevie zahrnují devět programů podnikatelských ocenění:
- Ceny Stevie pro region Asie a Tichomoří
- Německé Ceny Stevie
- Ceny Stevie pro Blízký východ a severní Afriku
- Americké ceny za podnikání®
- Mezinárodní ocenění v oblasti podnikání®
- Ceny Stevie pro skvělé zaměstnavatele
- Ceny Stevie pro ženy v podnikání
- Ceny Stevie za technologickou excelenci
- Ceny Stevie za prodej a zákaznický servis
Každý rok obdrží Ceny Stevie více než 12 000 nominací od organizací z více než 70 zemí a teritorií, přičemž jsou vyznamenávány organizace všech velikostí i vedoucí pracovníci, kteří stojí za jejich úspěchem.
Více informací najdete na www.StevieAwards.com.
Kontakt pro média:
Nina Moore
+1 703 547 8389
Nina@stevieawards.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60095.