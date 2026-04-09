Vítězné prodejny březnového kola Visa Czech Top Shop 2026

Promyšlený prostor s důrazem na detail a příběh značky
První místo získal Gentleman Store na Karlínském náměstí, který zaujme už na první pohled výrazným brandingem a výlohami. Interiér staví na originálním designu s kovovým nábytkem na míru a důmyslnými prvky pro vystavení zboží, jako jsou například závěsné systémy s lanky a kladkami. Atmosféru prostoru dotváří historický sklep s odkrytým zdivem, který podtrhuje autenticitu prodejny. Sortiment je prezentován přehledně a s důrazem na detail, včetně doplňků a tematických prvků. Důležitou roli hraje i personál – dokáže poradit nejen s výběrem, ale i s tím, jak jednotlivé kousky správně nosit a kombinovat.
Květinářství jako smyslový zážitek
Druhé místo obsadilo květinářství Les and Flowers. Malý prostor působí díky použití přírodních materiálů, dřeva a zeleně velmi útulně a evokuje atmosféru přírody. Květiny jsou aranžovány ve skleněných nádobách s jasně označenými cenami, což usnadňuje orientaci a zároveň podporuje celkový estetický dojem. Celý interiér doplňuje příjemná vůně a čisté, harmonické uspořádání. Personál působí profesionálně a ochotně, přičemž zákazníkům dokáže kvalifikovaně poradit s výběrem i péčí o květiny.
Minimalistický prostor s důrazem na estetiku
Třetí místo obsadila prodejna Beloved na pražských Vinohradech, která ukazuje, že i menší prostor může působit výrazně. Interiér je postavený na minimalismu, čistotě a pečlivě zvolených detailech – od nasvícení přes prezentaci produktů až po vizuální prvky, které prostor jemně oživují. Sortiment je přehledně uspořádaný a dobře čitelný, což zákazníkům usnadňuje orientaci. Příjemnou atmosféru doplňuje vstřícný personál, který je zákazníkům k dispozici a ochotně pomůže s výběrem.
Vítěz březnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, mezi kterými se příští rok rozhodne o absolutním vítězi ve velkém finále Visa Czech Top Shop 2026.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU