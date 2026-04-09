Vítězné prodejny březnového kola Visa Czech Top Shop 2026

  10:06
Praha 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Březnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo inspirativní trojici prodejen. Inspektoři ocenili především originalitu řešení, důraz na detail a schopnost vytvořit autentický zákaznický zážitek. Nejlépe si vedla pražská prodejna Gentleman Store, následovaná květinářstvím Les and Flowers a kosmetickým butikem Beloved.

Promyšlený prostor s důrazem na detail a příběh značky

První místo získal Gentleman Store na Karlínském náměstí, který zaujme už na první pohled výrazným brandingem a výlohami. Interiér staví na originálním designu s kovovým nábytkem na míru a důmyslnými prvky pro vystavení zboží, jako jsou například závěsné systémy s lanky a kladkami. Atmosféru prostoru dotváří historický sklep s odkrytým zdivem, který podtrhuje autenticitu prodejny. Sortiment je prezentován přehledně a s důrazem na detail, včetně doplňků a tematických prvků. Důležitou roli hraje i personál – dokáže poradit nejen s výběrem, ale i s tím, jak jednotlivé kousky správně nosit a kombinovat.

Květinářství jako smyslový zážitek

Druhé místo obsadilo květinářství Les and Flowers. Malý prostor působí díky použití přírodních materiálů, dřeva a zeleně velmi útulně a evokuje atmosféru přírody. Květiny jsou aranžovány ve skleněných nádobách s jasně označenými cenami, což usnadňuje orientaci a zároveň podporuje celkový estetický dojem. Celý interiér doplňuje příjemná vůně a čisté, harmonické uspořádání. Personál působí profesionálně a ochotně, přičemž zákazníkům dokáže kvalifikovaně poradit s výběrem i péčí o květiny.

Minimalistický prostor s důrazem na estetiku

Třetí místo obsadila prodejna Beloved na pražských Vinohradech, která ukazuje, že i menší prostor může působit výrazně. Interiér je postavený na minimalismu, čistotě a pečlivě zvolených detailech – od nasvícení přes prezentaci produktů až po vizuální prvky, které prostor jemně oživují. Sortiment je přehledně uspořádaný a dobře čitelný, což zákazníkům usnadňuje orientaci. Příjemnou atmosféru doplňuje vstřícný personál, který je zákazníkům k dispozici a ochotně pomůže s výběrem.

Vítěz březnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, mezi kterými se příští rok rozhodne o absolutním vítězi ve velkém finále Visa Czech Top Shop 2026.

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

www.mistoprodeje.cz

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

