Vítězné prodejny červencového kola Visa Czech Top Shop 2026

Vítězná prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích spojuje nákup s poznáním historie jedné z nejznámějších českých potravinářských specialit. Prostorná prodejna nabízí vedle různých variant tvarůžků také další sýry, mléčné výrobky, regionální speciality nebo drobné občerstvení. Na prodejnu navazuje muzeum, jehož současná expozice byla otevřena v roce 2014 a návštěvníkům přibližuje historii Olomouckých tvarůžků i proměny jejich výroby. Propojení prodeje s příběhem tradičních tvarůžků dává celému místu další rozměr a dělá z návštěvy víc než jen běžný nákup.
Melody přenáší české e-shopy do kamenného retailu
Druhou příčku obsadila prodejna Melody v pražském OC Stromovka. Koncept propojuje svět e-commerce s kamenným retailem – pod jednou střechou dává prostor vybraným českým e-shopům, jejichž produkty si zde zákazníci mohou prohlédnout a vyzkoušet. Na ploše 330 metrů čtverečních najdou sortiment od kosmetiky, potřeb pro domácnost a dětského zboží až po sportovní vybavení. Prodejna je rozdělena do jednotlivých sekcí a navzdory šíři nabídky zůstává přehledná. K prezentaci jednotlivých značek a produktů využívá také digitální obrazovky rozmístěné na prodejní ploše, a klasickou prezentaci zboží tak doplňuje o digitální nosiče.
Moje Kredenc sází na delikatesy a vlastní výrobu
Třetí místo získala Moje Kredenc v pražském OC Flora. Prodejna nabízí pestrý výběr kvalitních potravin a evropských delikates. Důležitou součástí konceptu je vlastní výroba, Moje Kredenc má své pekaře i cukráře a zákazníkům nabízí čerstvé pečivo, chléb a vlastní cukrářské výrobky. Menší prodejní prostor je přehledný, zboží dobře prezentované a nákupní zážitek doplňuje ochotný personál. V nabídce nechybějí ani dárkové koše, které zde zákazníkům připraví na přání.
Vzhůru do finále
Prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích se triumfem v červencovém kole zařazuje mezi finalisty letošního ročníku Visa Czech Top Shop. Společně s vítězi ostatních měsíců vytvoří finálovou dvanáctku nejlépe hodnocených prodejen roku 2026. Jméno absolutního vítěze bude oznámeno při slavnostním vyhlášení celkových výsledků soutěže.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU