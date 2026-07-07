Vítězné prodejny červnového kola Visa Czech Top Shop 2026

Vilgain mění podobu prodejny zdravého životního stylu
První místo získala prodejna Vilgain v Galerii Vaňkovka, která ukazuje, jak může vypadat moderní retail zaměřený na zdravý životní styl. Nejde o klasickou prodejnu sportovní ani zdravé výživy. Koncept propojuje vlastní potraviny, čerstvé lokální produkty, hotová jídla i doplňky stravy do jednoho logicky uspořádaného celku. Interiér sází na čistý, minimalistický design bez vizuálního smogu, díky kterému vynikne samotný sortiment a zákazníci se v prodejně snadno orientují. Důležitou součástí konceptu je také propojení kamenné prodejny s e-shopem, možnost vyzvednutí online objednávek i věrnostní program značky. Pozitivní hodnocení získal také odborně proškolený personál, který dokáže poradit s výběrem potravin i suplementy. Vilgain tak ukazuje, že i specializovaný retail může fungovat jako propojený ekosystém kamenné prodejny, e-shopu a vlastních produktů.
Krásy Orientu staví na autentické atmosféře
Druhé místo obsadila pražská prodejna Krásy Orientu, která zákazníky přenese do světa orientálních vůní, kosmetiky a dekorací. Přestože jde o komornější prostor, působí díky pečlivě vybraným detailům velmi osobitě. Rozsvícené orientální lampy, výrazná vůně parfémů i tematická výzdoba vytvářejí prostředí, které podtrhuje charakter celé prodejny. Sortiment je přehledně uspořádaný, zákazníci mohou využít testery parfémů a snadno se zorientují díky dobře viditelným cenám. Celkový dojem doplňuje vstřícný personál, který ochotně poradí, ale zároveň nechává zákazníkům dostatek prostoru při výběru.
Place Store dává prostor českým tvůrcům
Třetí místo obsadil českobudějovický Place Store, který podporuje české značky, designéry a lokální tvůrce. Na jednom místě zde zákazníci najdou pečlivě vybraný mix módy, kosmetiky, knih, svíček, šperků, kabelek i dalších designových produktů. Přestože je nabídka velmi pestrá, prodejna si zachovává otevřený charakter a intuitivní uspořádání také usnadňuje orientaci. Minimalistický interiér nechává vyniknout samotným výrobkům a podporuje objevování originální české tvorby.
Vítěz červnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, kteří budou usilovat o titul absolutního vítěze soutěže Visa Czech Top Shop za rok 2026.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU