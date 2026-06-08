Vítězné prodejny květnového kola Visa Czech Top Shop 2026

Retail propojený s exkurzí a výrobou
První místo získal Sonnentor v Čejkovicích, kde zákaznický zážitek nekončí u samotného nákupu. Prodejna je součástí areálu značky, který návštěvníkům umožňuje nahlédnout přímo do světa výroby čajů a bylin. Součástí areálu je moderní ekologická budova Solis, ve které vznikají porcované i sypané čaje a odkud vede zážitková exkurzní trasa. Návštěvníci mohou sledovat výrobu čajů, podívat se do skladů plných bylin a koření nebo se seznámit s technologiemi, díky nimž patří budova k ekologicky nejzajímavějším svého druhu. Samotná prodejna působí vzdušně a přehledně, nabízí možnost ochutnávek a přirozeně navazuje na celý návštěvnický okruh areálu. Inspektoři ocenili příjemnou atmosféru a ochotný personál, který přispívá k příjemnému průběhu celé návštěvy.
Potraviny, restaurace i čerstvá výroba pod jednou střechou
Druhé místo obsadil JIP Svět potravin v Brně, který posouvá hranice tradičního supermarketu. Na ploše několika tisíc metrů čtverečních kombinuje široký sortiment potravin s gastronomickými zážitky a vlastní výrobou. Zákazníci zde mohou sledovat výrobu čerstvé mozzarelly nebo těstovin, navštívit restauraci, kavárnu či pražírnu kávy a vybírat z mimořádně široké nabídky domácích i zahraničních specialit. Inspektoři vyzdvihli především kvalitní prezentaci čerstvých produktů, přehlednost prostoru a příjemný personál. JIP tak kombinuje klasický nákup potravin s gastronomií a vlastní výrobou na jednom místě.
Specializovaný koncept s osobním přístupem
Třetí místo patří Mléčnému baru Milko v Poděbradech, který si získal pozornost svou autentickou atmosférou a jasně zaměřeným konceptem. Menší prodejna nabízí široký výběr mléčných výrobků, sýrů, jogurtů, dezertů i zmrzlin a zároveň vytváří prostor pro příjemné posezení. Sortiment je přehledně uspořádaný a zákazníci si mohou produkty snadno prohlédnout i vybrat. Inspektoři ocenili nejen útulné prostředí, ale také mimořádně vstřícný personál, který zákazníkům ochotně poradí a přispívá k přátelské atmosféře celého podniku. Právě kombinace specializovaného sortimentu a osobního přístupu patří mezi hlavní přednosti poděbradského Mléčného baru Milko.
Vítěz květnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, mezi nimiž se rozhodne o absolutním vítězi soutěže Visa Czech Top Shop pro rok 2026.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU