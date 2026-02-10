Vítězné prodejny lednového kola Visa Czech Top Shop 2026

Promyšlený retail v kompaktním prostoru
Prodejna Be Lenka v OC Arkády Pankrác potvrzuje, že i menší formát může nabídnout velmi kvalitní zákaznickou zkušenost. Interiér je postaven na kombinaci šedých tónů a přírodního dřeva, jež je využito jako obklad jedné ze stěn a pomáhá vyvážit minimalistický design přírodním prvkem. Boty jsou vystaveny na nástěnných stojanech, které umožňují snadnou orientaci i komfortní prohlížení, samozřejmostí jsou jasně viditelné cenovky. Prostor je logicky uspořádaný, funkční zóny jsou soustředěné kolem pokladny. Digitální obrazovka u vstupu představuje aktuální nabídku a akce, zatímco personál zajišťuje plynulý průběh obsluhy a poskytuje zákazníkům potřebnou asistenci.
Nový formát pro rychlé a cílené nákupy
Kaufland XS ve Veselí nad Lužnicí představuje první realizaci tohoto formátu v České republice a zároveň ukázku, jak se velký retailer adaptuje na měnící se nákupní chování. Kompaktní prodejna je navržena kolem jedné hlavní osy s postranními uličkami, které logicky rozdělují sortiment a umožňují rychlou orientaci i plynulý pohyb zákazníků. Přestože je prostor výrazně menší než u klasických hypermarketů, nabídka zůstává široká a cílí na každodenní potřeby. Prodejna je vybavena technologiemi podporujícími energetickou úspornost a udržitelný provoz. Komfort zákazníků zvyšují samoobslužné pokladny i ruční nákupní scannery, díky nimž je celý nákupní proces rychlý a plynulý.
Kamenná prodejna jako plnohodnotný brand experience
Pražská prodejna Arket na ulici Na Příkopě je příkladem prémiového konceptu, který kombinuje módu, kosmetiku a kavárnu do jednoho uceleného zážitku. Výrazné světelné logo a architektonicky zpracovaný vstup přitahují pozornost už z ulice, interiér pak pracuje s kvalitním osvětlením, otevřeným prostorem a pečlivě navrženými stojany i policemi. Sortiment je prezentován s důrazem na detail a vizuální harmonii, přičemž jednotlivé zóny – od oblečení přes kosmetiku až po kavárnu – přirozeně navazují. Arket zde jasně ukazuje, jak může kamenná prodejna fungovat jako brand experience, nikoli jen místo nákupu.
Be Lenka se stala prvním měsíčním vítězem letošního roku a jako první se tak zařadila mezi finálovou dvanáctku prodejen, ze které finálová porota celkového vítěze soutěže Visa Czech Top Shop za rok 2026.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU
PROTEXT