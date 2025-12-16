Vítězné prodejny listopadového kola Visa Czech Top Shop

Perfektní aktivace značky v prostoru Fanshopu SK Slavia
První místo patří Fanshopu SK Slavia Praha ve vršovickém Edenu, který posouvá fanouškovský obchod na úroveň plnohodnotného brandového prostoru. Výrazný branding je patrný už zvenčí díky velkému logu a polepům výloh. Uvnitř pak na návštěvníky čeká moderní interiér laděný do klubových barev, s jasně označenými sekcemi a přehlednou orientací. Sortiment je doplněný o atraktivní prvky jako jsou model stadionu přímo v prodejně nebo stroj pro okamžitou personalizaci vybraných produktů. Klíčovým vizuálním prvkem interiéru je téměř dvacetimetrový digitální displej, který posiluje emoce a podporuje fanouškovský zážitek. Plynulý průběh nákupu zajišťuje početný a aktivní personál s profesionálním přístupem.
Outdoorová prodejna KEEN s důrazem na udržitelnost
Druhé místo obsadila prodejna KEEN ve Westfield Chodov, která nabízí komornější, ale velmi dobře čitelný koncept. Interiér postavený na kombinaci přírodního dřeva a otevřeného uspořádání podtrhuje hodnoty značky zaměřené na outdoor, pohodlí a odpovědnou výrobu. Sortiment obuvi, oblečení a batohů je přehledně vystavený, orientace je intuitivní a prostor působí klidně a funkčně. Výrazným prvkem jsou lifestylové fotografie a grafika pracující s přírodními motivy. Výraznou přidanou hodnotou je služba RE.KEEN dostupná přímo na prodejně, díky níž značka aktivně podporuje opravy a prodloužení životnosti obuvi.
Efektivně využitý prostor prodejny CityZen
Třetí místo získala prodejna CityZen v olomoucké Galerii Šantovka, která dokazuje, že i menší plocha může fungovat velmi efektivně. Prostor je navržený přesně na míru sortimentu, jednotlivé kolekce jsou barevně sladěné a přehledně uspořádané, což usnadňuje orientaci i rychlý výběr. Interiér je vizuálně čistý, doplněný o výrazný světelný prvek na jedné ze stěn, který podporuje identitu značky. Inspektoři pozitivně hodnotili pořádek, konzistentní prezentaci i osobní přístup obsluhy, která dokáže srozumitelně představit benefity jednotlivých produktů.
„Máme velkou radost, že i letos tým Visa Czech Top Shop objevil kamenné prodejny, které poskytují špičkový zákaznický zážitek. Obchod Bjut by Dr Max se navíc dostal mezi 50 nejlepších prodejen světa, které jsou nominovány na prestižní cenu ERDA 2026,” říká Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž Visa czech Top Shop pořádá.
Vítězové listopadového kola se zařazují po bok dalších měsíčních vítězů soutěže Visa Czech Top Shop
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|Leden
|Crystalex, Na Florenci, Praha
|FAnn Beauty Atelier, OC Wetfield, Praha
|COOP KONZUM, Dolní Morava
|Únor
|Bjut by Dr.Max, OC Westfield, Chodov
|Skvělá káva, Nádražní, Kyjov
|Super-Granule.cz, Mladoboleslavská, Praha
|Březen
|BILLA, Vlkošská, Vracov
|DATART, Avion Shopping Park, Brno
|Ferwer, OC Westfield Černý Most, Praha
|Duben
|Atelier Potten & Pannen, Senovážné náměstí, Praha
|Queens, 28. října, Praha
|makro, Jeremiášova, Praha
|Květen
|Siko, Helsinská, Praha
|BAMBULE, OC Čtyři Dvory, České Budějovice
|Zahradnické centrum Lisý, Bohumila Hájka, Králův Dvůr
|Červen
|Levandulové údolí, Choduň
|Medicine, Arkády Pankrác, Praha
|ANELA, Dobruška
|Červenec
|Šumava Forres, Lidická, Strakonice
|NOTINO, Česká, Brno
|Ťu Ťu Kids, Šaldova, Praha
|Srpen
|Miele, Dornych, Brno
|ROSSMANN, Avion Shopping Park, Ostrava
|Naše Jídlo, Na Červeném Hrádku, Sedlčany
|Září
|Havlík Apoteka, Železná, Praha
|Worldbox, OC Varyáda, Karlovy Vary
|Cyklospeciality, Svatopetrská, Brno
|Říjen
|ROSSMANN, NC Fénix, Praha
|Manumi, DBK Budějovická, Praha
|Columbia, OC Nový Smíchov, Praha
|Listopad
|Fanshop SK Slavia Praha, U Slavie, Praha
|KEEN, OC Westfield, Praha
|CityZen, OC Galerie Šantovka, Olomouc
|Prosinec
|bude oznámen
|bude oznámen
|bude oznámen
Společně se utkají ve velkém slavnostním finále, které rozhodne o absolutním vítězi letošního ročníku. To se odehraje už 3. března 2026. Zůstaňte naladěni! Více informací o soutěži na www.mistoprodeje.cz/category/visa-czech-top-shop.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU