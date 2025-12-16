Vítězné prodejny listopadového kola Visa Czech Top Shop

Autor:
  9:30
Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - Listopadové kolo soutěže Visa Czech Top Shop představilo tři velmi rozdílné, ale stejně inspirativní retailové koncepty. Inspektoři ocenili prodejny, které dokážou silně pracovat se značkou, přehledně komunikovat nabídku a zároveň zákazníkům nabídnout skvělý nákupní zážitek.

Perfektní aktivace značky v prostoru Fanshopu SK Slavia

První místo patří Fanshopu SK Slavia Praha ve vršovickém Edenu, který posouvá fanouškovský obchod na úroveň plnohodnotného brandového prostoru. Výrazný branding je patrný už zvenčí díky velkému logu a polepům výloh. Uvnitř pak na návštěvníky čeká moderní interiér laděný do klubových barev, s jasně označenými sekcemi a přehlednou orientací. Sortiment je doplněný o atraktivní prvky jako jsou model stadionu přímo v prodejně nebo stroj pro okamžitou personalizaci vybraných produktů. Klíčovým vizuálním prvkem interiéru je téměř dvacetimetrový digitální displej, který posiluje emoce a podporuje fanouškovský zážitek. Plynulý průběh nákupu zajišťuje početný a aktivní personál s profesionálním přístupem.

Outdoorová prodejna KEEN s důrazem na udržitelnost

Druhé místo obsadila prodejna KEEN ve Westfield Chodov, která nabízí komornější, ale velmi dobře čitelný koncept. Interiér postavený na kombinaci přírodního dřeva a otevřeného uspořádání podtrhuje hodnoty značky zaměřené na outdoor, pohodlí a odpovědnou výrobu. Sortiment obuvi, oblečení a batohů je přehledně vystavený, orientace je intuitivní a prostor působí klidně a funkčně. Výrazným prvkem jsou lifestylové fotografie a grafika pracující s přírodními motivy. Výraznou přidanou hodnotou je služba RE.KEEN dostupná přímo na prodejně, díky níž značka aktivně podporuje opravy a prodloužení životnosti obuvi.

Efektivně využitý prostor prodejny CityZen

Třetí místo získala prodejna CityZen v olomoucké Galerii Šantovka, která dokazuje, že i menší plocha může fungovat velmi efektivně. Prostor je navržený přesně na míru sortimentu, jednotlivé kolekce jsou barevně sladěné a přehledně uspořádané, což usnadňuje orientaci i rychlý výběr. Interiér je vizuálně čistý, doplněný o výrazný světelný prvek na jedné ze stěn, který podporuje identitu značky. Inspektoři pozitivně hodnotili pořádek, konzistentní prezentaci i osobní přístup obsluhy, která dokáže srozumitelně představit benefity jednotlivých produktů.

„Máme velkou radost, že i letos tým Visa Czech Top Shop objevil kamenné prodejny, které poskytují špičkový zákaznický zážitek. Obchod Bjut by Dr Max se navíc dostal mezi 50 nejlepších prodejen světa, které jsou nominovány na prestižní cenu ERDA 2026,” říká Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž Visa czech Top Shop pořádá.

 

Vítězové listopadového kola se zařazují po bok dalších měsíčních vítězů soutěže Visa Czech Top Shop

 1. místo2. místo3. místo
LedenCrystalex, Na Florenci, PrahaFAnn Beauty Atelier, OC Wetfield, PrahaCOOP KONZUM, Dolní Morava
ÚnorBjut by Dr.Max, OC Westfield, ChodovSkvělá káva, Nádražní, KyjovSuper-Granule.cz, Mladoboleslavská, Praha
BřezenBILLA, Vlkošská, VracovDATART, Avion Shopping Park, BrnoFerwer, OC Westfield Černý Most, Praha
DubenAtelier Potten & Pannen, Senovážné náměstí, PrahaQueens, 28. října, Prahamakro, Jeremiášova, Praha
KvětenSiko, Helsinská, PrahaBAMBULE, OC Čtyři Dvory, České BudějoviceZahradnické centrum Lisý, Bohumila Hájka, Králův Dvůr
ČervenLevandulové údolí, ChoduňMedicine, Arkády Pankrác, PrahaANELA, Dobruška
ČervenecŠumava Forres, Lidická, StrakoniceNOTINO, Česká, BrnoŤu Ťu Kids, Šaldova, Praha
SrpenMiele, Dornych, BrnoROSSMANN, Avion Shopping Park, OstravaNaše Jídlo, Na Červeném Hrádku, Sedlčany
ZáříHavlík Apoteka, Železná, PrahaWorldbox, OC Varyáda, Karlovy VaryCyklospeciality, Svatopetrská, Brno
ŘíjenROSSMANN, NC Fénix, PrahaManumi, DBK Budějovická, PrahaColumbia, OC Nový Smíchov, Praha
ListopadFanshop SK Slavia Praha, U Slavie, PrahaKEEN, OC Westfield, PrahaCityZen, OC Galerie Šantovka, Olomouc
Prosinecbude oznámenbude oznámenbude oznámen

 

Společně se utkají ve velkém slavnostním finále, které rozhodne o absolutním vítězi letošního ročníku. To se odehraje už 3. března 2026. Zůstaňte naladěni! Více informací o soutěži na www.mistoprodeje.cz/category/visa-czech-top-shop.

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.

16. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie obvinila muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku obvinili krajští kriminalisté z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Ještě dnes podají na krajské státní zastupitelství podnět k podání návrhu na...

16. prosince 2025  9:32,  aktualizováno  9:42

4G telefony jsou nevýhodná investice. O2 varuje před nákupy zastaralých zařízení

16. prosince 2025  9:37

Vítězné prodejny listopadového kola Visa Czech Top Shop

16. prosince 2025  9:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi

Jihočeské divadlo stojí na břehu Malše v centru Českých Budějovic.

Soubory Jihočeského divadla v Metropolu končí a budou se mačkat v historické budově u Malše. Náhradní řešení jsou pouze dočasná. Jak postupovat ohledně kulturních budov v Českých Budějovicích, nově...

16. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Ve Varnsdorfu opraví dlouho zavřené muzeum, zaměří se na textil

Budova muzea ve Varnsdorfu je už řadu let prázdná. Nyní se dočká rekonstrukce....

Historická budova muzea v centru Varnsdorfu z konce 19. století se po mnoha letech dočká rekonstrukce. Po dokončení opravy v něm bude muzejní expozice věnovaná historii textilní výroby či kulturní a...

16. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Banking & Beyond překročil hranici 700 odběratelů. Odborný zpravodaj přináší aktuální bankovní trendy

16. prosince 2025  9:07

Strossmajerovo náměstí

Strossmajerovo náměstí

Vánoční tramvaj- tak dlouhá že se ani nevešla do objektivu

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Petřín.

Petřín.

Pražský hrad, pohled od Hladové zdi.

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Výrazné dopravní omezení nastalo na křižovatce Želivského zaseknutý provoz pro linky 7, 10, 11, 16, 26 a autobusové linky 124, 139, 150, 213 a samozřejmě přijíždějící i jiné autobusy od sídliště...

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Advantage Consulting, s.r.o.
TESTOVACÍ INŽENÝR - ABSOLVENT VŠ (45 - 55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 887 volných pozic

Trasa Masarykovo nadrazi - Vaclavske namesti

Trasa Masarykovo nadrazi - Vaclavske namesti

Vyzdobena tramvaj i s koledama, to se do prace hned lepe cestuje :-)

vydáno 16. prosince 2025  8:52

Výrazné dopravní omezení nastalo na křižovatce Želivského zaseknutý provoz pro linky 7, 10, 11, 16, 26 a autobusové linky 124, 139, 150, 213 a samozřejmě přijíždějící i jiné autobusy od sídliště...

vydáno 16. prosince 2025  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.