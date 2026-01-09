Vítězné prodejny prosincového kola Visa Czech Top Shop

Retail jako platforma pro zážitky a komunitu
První místo obsadilo Magenta Experience Center Brno, které představuje nejnovější generaci značkových prostor společnosti T-Mobile a navazuje na úspěšný koncept fungující v Praze na Pankráci. Nejde přitom pouze o prodejnu, ale o multifunkční hub, který propojuje technologie, vzdělávání, komunitní aktivity i kulturu. Otevřený a vzdušný interiér doplňuje výrazná zelená stěna, moderní sezení a promyšlené digitální prvky v podobě LED a interaktivních panelů.
Součástí centra je multifunkční sál vhodný pro firemní i veřejné akce, workshopy nebo školení, vybavený technologiemi umožňujícími i živé přenosy. Prostor nabízí také podcastové studio k pronájmu, coworkingové zázemí, gaming zónu a zázemí pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Inspektoři ocenili nejen přehledné vystavení produktů a profesionální obsluhu, ale především schopnost využít kamenný prostor jako plnohodnotnou platformu pro setkávání, inspiraci a sdílení.
Rodinná prodejna krmiv pro koně
Druhé místo patří rodinné prodejně MišMaš krmiva ve Struhařově, která se specializuje především na sortiment pro koně. Menší a útulný obchod působí velmi přehledně a přívětivě, což ocení jak zkušení chovatelé, tak i zákazníci, kteří se v oblasti krmiv teprve orientují. Sortiment je přehledně uspořádaný a doplněný o produkty pro další domácí zvířata. Velkou přidanou hodnotou je osobní přístup. Inspektoři vyzdvihli vstřícnost a odbornost majitelky, která zákazníkům ochotně poradí a sdílí své zkušenosti. MišMaš krmiva jsou příkladem specializované prodejny, kde důvěra, znalost produktu a osobní kontakt hrají klíčovou roli.
Barefoot specialista s důrazem na individuální přístup
Třetí místo získala brněnská prodejna Bosonožka zaměřená na barefoot obuv pro děti i dospělé. I přes menší rozlohu je prostor velmi efektivně využitý a maximálně přehledný. Každý typ obuvi má své jasně definované místo a zákazníci se snadno orientují v jednotlivých sekcích. Praktickým prvkem je hned u vstupu klidová zóna s dětským koutkem, která výrazně zvyšuje komfort především rodinám s dětmi. Inspektoři ocenili pečlivé vystavení sortimentu i individuální přístup personálu, který se zákazníkům plně věnuje, zjišťuje jejich potřeby a pomáhá s výběrem vhodné obuvi. Bosonožka potvrzuje, že specializovaná prodejna může uspět díky odbornosti, lidskému přístupu a promyšlenému využití prostoru.
Vítěz prosincového kola se přidává k ostatním měsíčním vítězům a uzavírá finálovou dvanáctku soutěže Visa Czech Top Shop. Právě z této skupiny vzejde celkový vítěz, který bude vyhlášen 3. března na slavnostním finále soutěže. Více informací o soutěži na www.mistoprodeje.cz/category/visa-czech-top-shop.
Vítězové prosincového kola se zařazují po bok dalších měsíčních vítězů soutěže Visa Czech Top Shop
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|Leden
|Crystalex, Na Florenci, Praha
|FAnn Beauty Atelier, OC Wetfield, Praha
|COOP KONZUM, Dolní Morava
|Únor
|Bjut by Dr.Max, OC Westfield, Chodov
|Skvělá káva, Nádražní, Kyjov
|Super-Granule.cz, Mladoboleslavská, Praha
|Březen
|BILLA, Vlkošská, Vracov
|DATART, Avion Shopping Park, Brno
|Ferwer, OC Westfield Černý Most, Praha
|Duben
|Atelier Potten & Pannen, Senovážné náměstí, Praha
|Queens, 28. října, Praha
|makro, Jeremiášova, Praha
|Květen
|Siko, Helsinská, Praha
|BAMBULE, OC Čtyři Dvory, České Budějovice
|Zahradnické centrum Lisý, Bohumila Hájka, Králův Dvůr
|Červen
|Levandulové údolí, Choduň
|Medicine, Arkády Pankrác, Praha
|ANELA, Dobruška
|Červenec
|Šumava Forres, Lidická, Strakonice
|NOTINO, Česká, Brno
|Ťu Ťu Kids, Šaldova, Praha
|Srpen
|Miele, Dornych, Brno
|ROSSMANN, Avion Shopping Park, Ostrava
|Naše Jídlo, Na Červeném Hrádku, Sedlčany
|Září
|Havlík Apoteka, Železná, Praha
|Worldbox, OC Varyáda, Karlovy Vary
|Cyklospeciality, Svatopetrská, Brno
|Říjen
|ROSSMANN, NC Fénix, Praha
|Manumi, DBK Budějovická, Praha
|Columbia, OC Nový Smíchov, Praha
|Listopad
|Fanshop SK Slavia Praha, U Slavie, Praha
|KEEN, OC Westfield, Praha
|CityZen, OC Galerie Šantovka, Olomouc
|Prosinec
|Magenta Experience Center, nám. Svobody Brno
|MišMaš, Bořeňovice, Struhařov
|Bosonožka, Kotlanova, Brno
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU