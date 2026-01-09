Vítězné prodejny prosincového kola Visa Czech Top Shop

  8:04
Praha 9. ledna 2026 (PROTEXT) - Prosincové kolo soutěže Visa Czech Top Shop uzavřelo loňský ročník a zároveň doplnilo finálovou dvanáctku o posledního měsíčního vítěze. Inspektoři tentokrát ocenili prodejny, které posouvají tradiční pojetí retailu dál – směrem k zážitku, komunitě a smysluplnému využití prostoru. Vítězné trio reprezentuje inovativní brand experience centrum, specializovaný rodinný obchod a lokální prodejna s jasně vyhraněným zaměřením.

Retail jako platforma pro zážitky a komunitu

První místo obsadilo Magenta Experience Center Brno, které představuje nejnovější generaci značkových prostor společnosti T-Mobile a navazuje na úspěšný koncept fungující v Praze na Pankráci. Nejde přitom pouze o prodejnu, ale o multifunkční hub, který propojuje technologie, vzdělávání, komunitní aktivity i kulturu. Otevřený a vzdušný interiér doplňuje výrazná zelená stěna, moderní sezení a promyšlené digitální prvky v podobě LED a interaktivních panelů.

Součástí centra je multifunkční sál vhodný pro firemní i veřejné akce, workshopy nebo školení, vybavený technologiemi umožňujícími i živé přenosy. Prostor nabízí také podcastové studio k pronájmu, coworkingové zázemí, gaming zónu a zázemí pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Inspektoři ocenili nejen přehledné vystavení produktů a profesionální obsluhu, ale především schopnost využít kamenný prostor jako plnohodnotnou platformu pro setkávání, inspiraci a sdílení.

Rodinná prodejna krmiv pro koně

Druhé místo patří rodinné prodejně MišMaš krmiva ve Struhařově, která se specializuje především na sortiment pro koně. Menší a útulný obchod působí velmi přehledně a přívětivě, což ocení jak zkušení chovatelé, tak i zákazníci, kteří se v oblasti krmiv teprve orientují. Sortiment je přehledně uspořádaný a doplněný o produkty pro další domácí zvířata. Velkou přidanou hodnotou je osobní přístup. Inspektoři vyzdvihli vstřícnost a odbornost majitelky, která zákazníkům ochotně poradí a sdílí své zkušenosti. MišMaš krmiva jsou příkladem specializované prodejny, kde důvěra, znalost produktu a osobní kontakt hrají klíčovou roli.

Barefoot specialista s důrazem na individuální přístup

Třetí místo získala brněnská prodejna Bosonožka zaměřená na barefoot obuv pro děti i dospělé. I přes menší rozlohu je prostor velmi efektivně využitý a maximálně přehledný. Každý typ obuvi má své jasně definované místo a zákazníci se snadno orientují v jednotlivých sekcích. Praktickým prvkem je hned u vstupu klidová zóna s dětským koutkem, která výrazně zvyšuje komfort především rodinám s dětmi. Inspektoři ocenili pečlivé vystavení sortimentu i individuální přístup personálu, který se zákazníkům plně věnuje, zjišťuje jejich potřeby a pomáhá s výběrem vhodné obuvi. Bosonožka potvrzuje, že specializovaná prodejna může uspět díky odbornosti, lidskému přístupu a promyšlenému využití prostoru.

Vítěz prosincového kola se přidává k ostatním měsíčním vítězům a uzavírá finálovou dvanáctku soutěže Visa Czech Top Shop. Právě z této skupiny vzejde celkový vítěz, který bude vyhlášen 3. března na slavnostním finále soutěže. Více informací o soutěži na www.mistoprodeje.cz/category/visa-czech-top-shop.

 

Vítězové prosincového kola se zařazují po bok dalších měsíčních vítězů soutěže Visa Czech Top Shop

 1. místo2. místo3. místo
LedenCrystalex, Na Florenci, PrahaFAnn Beauty Atelier, OC Wetfield, PrahaCOOP KONZUM, Dolní Morava
ÚnorBjut by Dr.Max, OC Westfield, ChodovSkvělá káva, Nádražní, KyjovSuper-Granule.cz, Mladoboleslavská, Praha
BřezenBILLA, Vlkošská, VracovDATART, Avion Shopping Park, BrnoFerwer, OC Westfield Černý Most, Praha
DubenAtelier Potten & Pannen, Senovážné náměstí, PrahaQueens, 28. října, Prahamakro, Jeremiášova, Praha
KvětenSiko, Helsinská, PrahaBAMBULE, OC Čtyři Dvory, České BudějoviceZahradnické centrum Lisý, Bohumila Hájka, Králův Dvůr
ČervenLevandulové údolí, ChoduňMedicine, Arkády Pankrác, PrahaANELA, Dobruška
ČervenecŠumava Forres, Lidická, StrakoniceNOTINO, Česká, BrnoŤu Ťu Kids, Šaldova, Praha
SrpenMiele, Dornych, BrnoROSSMANN, Avion Shopping Park, OstravaNaše Jídlo, Na Červeném Hrádku, Sedlčany
ZáříHavlík Apoteka, Železná, PrahaWorldbox, OC Varyáda, Karlovy VaryCyklospeciality, Svatopetrská, Brno
ŘíjenROSSMANN, NC Fénix, PrahaManumi, DBK Budějovická, PrahaColumbia, OC Nový Smíchov, Praha
ListopadFanshop SK Slavia Praha, U Slavie, PrahaKEEN, OC Westfield, PrahaCityZen, OC Galerie Šantovka, Olomouc
ProsinecMagenta Experience Center, nám. Svobody BrnoMišMaš, Bořeňovice, StruhařovBosonožka, Kotlanova, Brno

 

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

