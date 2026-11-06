Vítězné prodejny říjnového kola Visa Czech Top Shop 2026

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Praha 6. listopadu 2026 (PROTEXT) - Říjnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop přineslo tři velmi rozdílné vítězné koncepty. První místo získalo návštěvnické centrum a vinotéka Bohemia Sekt ve Starém Plzenci, následované prodejnou pánské módy PME Legend ve Westfield Chodov a kosmetickou prodejnou KIKO Milano v OC Nový Smíchov. Každá z oceněných prodejen přitom pracuje se zákaznickým zážitkem trochu jinak - od propojení prodeje s návštěvou celého areálu přes výrazný interiér až po odborné poradenství.

Bohemia Sekt propojuje prodejnu s návštěvnickým zážitkem

První místo získalo návštěvnické centrum Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Prodejna není jen místem, kde si návštěvníci mohou koupit produkty značky, ale přirozeně navazuje na celkový zážitek z návštěvy centra. Součástí jsou prohlídky a další aktivity, díky kterým mohou lidé značku a její svět poznat blíže a vyzkoušet si více než při běžném nákupu. Interiér odpovídá charakteru značky a podtrhuje její prémiovost. Výrazným prvkem jsou velké plochy tvořené lahvemi sektu, které prostoru dodávají osobitý vzhled. Skleněné vitríny s nasvícenými produkty a velkorysý pult v kovovém dekoru se zavěšenými sklenkami pak dotvářejí atmosféru elegantního baru. Nabídka zahrnuje celý sortiment společnosti včetně speciálních dárkových balení, nechybí ani samostatně pojatá vinotéka s tichými víny. Celý koncept tak spojuje poznání značky s možností ochutnat a zakoupit její produkty.

PME Legend sází na osobitý americký styl

Druhé místo obsadila prodejna PME Legend ve Westfield Chodov. Nabízí pánskou módu inspirovanou americkým stylem, který se odráží i v samotném interiéru. Převládají zde oranžové, šedé a černé tóny, které spolu dobře ladí a doplňují charakter nabízeného oblečení. Přestože je obchod menší, působí upraveně a přehledně. Oblečení je pečlivě srovnané v regálech i na věšácích a zákazník se v nabídce snadno zorientuje. Prodejnu doplňují decentní nápisy s logem značky a příjemný personál, který je připravený poradit s výběrem.

KIKO Milano sází na přehlednost a poradenství

Třetí místo získala prodejna KIKO Milano v OC Nový Smíchov. Přestože jde o menší obchod, díky dvěma vstupům a dobrému osvětlení působí otevřeně a zákazníci jím mohou pohodlně projít. V orientaci pomáhají velké bannery nad jednotlivými regály, které usnadňují hledání konkrétních produktů. Kosmetika je přehledně vystavená, doplněná testery a ceny jsou dobře viditelné. Pozitivní dojem doplňuje také proškolený personál, který dokáže zákazníkům poradit s výběrem produktů i vhodných odstínů podle tónu pleti.

Říjnový vítěz Bohemia Sekt se jako jedenáctý finalista letošního ročníku zařazuje do finálové dvanáctky soutěže Visa Czech Top Shop. Do kompletní sestavy tak zbývá už jen poslední vítěz, o kterém se následně rozhodne 23. března 2027 v Magenta Experience Center v Praze.

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59956.

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