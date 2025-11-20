Vítězné prodejny říjnového kola Visa Czech Top Shop

Nový koncept drogerie Rossmann přinesl inovace v každém detailu
Pražská prodejna Rossmann v NC Fénix představuje pilotní variantu nového konceptu drogerií, který se postupně zavádí napříč Evropou. Už při vstupu do obchodu upoutá pozornost svítící červená brána, otevřený prostor a pestrý, přitom přehledný interiér. Širší uličky podporují volnost pohybu i lepší orientaci v sortimentu, který sčítá více než 17 000 produktů. Zákazníci tu mohou využít kosmetickou část pro testování líčení nebo malý dětský koutek.
Nový formát klade důraz na technologie, v prodejně je více samoobslužných pokladen pro zrychlení obsluhy a LCD monitory na regálech zobrazující aktuální nabídky. O zákazníky se navíc stará i virtuální poradkyně Rossi, která s pomocí umělé inteligence doporučuje vhodné produkty. Rossmann tak spojuje moderní technologie a pohodlí do jednoho inspirativního nákupního zážitku.
Manumi v DBK Budějovická je rájem pro všechny milovníky tvoření
Druhé místo obsadila prodejna Manumi v DBK Budějovická, která je doslova rájem pro všechny milovníky tvoření. Nabízí kompletní sortiment pro výrobu šperků, korálků, svíček, mýdel či dekorací z polymerových hmot – od drobných komponentů až po pomůcky pro profesionály. Interiér působí útulně a přehledně, s velkými cedulemi nad každým regálem a pečlivým uspořádáním zboží podle barev. Inspektoři ocenili čistotu, jednoduchou orientaci i milou a ochotnou obsluhu, která se zákazníkům věnuje s nadšením.
Columbia v novém konceptu propojuje přírodu a technologie
Třetí příčku získala značka Columbia, která otevřela v pražském OC Nový Smíchov svou dosud největší prodejnu v České republice o rozloze 130 m2. Zároveň jde o první evropskou prodejnu této značky v novém designu, který propojuje přírodní motivy s moderním pojetím outdoorového obchodu. Dřevěné prvky interiéru evokují vztah k přírodě, zatímco LED panely uprostřed prodejny prezentují outdoorové vybavení v pohybu a reálném prostředí. Produkty jsou přehledně vystaveny a doplněny výraznými figurínami. Inspektoři vyzdvihli nejen čistotu a přehlednost, ale i přátelský přístup obsluhy, která s úsměvem poradí a skvěle zná nabízené zboží.
Vítěz říjnového kola se přidává k dalším měsíčním finalistům a společně se utkají o titul celkového vítěze v letošním ročníku Visa Czech Top Shop.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU